Рейтинг автомобилей по долговечности на дорогах: некоторые бренды удивляют

Toyota Sequoia 2026 года. Фото: fredhaastoyotacountry.com

Исследование долговечности автомобилей выявило бренды, имеющие наибольшие шансы преодолеть отметку в 400 000 км пробега. Только четыре марки смогли превысить среднерыночный показатель надежности, что составляет 4,8%. Эти данные базируются на анализе миллионов транспортных средств и демонстрируют существенный разрыв между лидерами отрасли и премиальными производителями.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Японские лидеры

Абсолютным фаворитом рейтинга по версии iSeeCars стала Toyota. Шанс того, что автомобиль этой марки прослужит более 400 000 км, составляет 17,8%, что в 3,7 раза выше среднего показателя. Это делает японского производителя главным выбором для тех, кто планирует длительную эксплуатацию без капитального ремонта основных узлов.

Следом за лидером идут Lexus и Honda с показателями 12,8% и 10,8% соответственно. В сегменте надежных машин также закрепилась Acura, которая демонстрирует вероятность длительной службы на уровне 7,2%. Эти машины остаются популярными на вторичном рынке именно благодаря запасу прочности.

Американский стандарт

Среди представителей рынка США лучшие результаты показали марки GMC и Tesla, чей показатель достиг 4,6%. Это вплотную приближает их к среднерыночному значению, однако не позволяет превзойти его. Популярные бренды Chevrolet и Cadillac отстают совсем немного, демонстрируя вероятность преодоления рекордного пробега в 4,5% случаев. Такие результаты являются приемлемыми для больших внедорожников и современных электрокаров.

Читайте также:

Достаточно стабильные результаты также демонстрируют Mazda и пикапы Ram. Их шансы на выживание после 400 000 км составляют 3,6% и 3,5% соответственно. Несмотря на то, что эти цифры ниже средних, они все еще позволяют брендам держаться в верхней части списка рядом с такими гигантами как Ford, чей показатель остановился на отметке 3,1%.

Европейские аутсайдеры

Наибольшее разочарование ждет поклонников премиум-сегмента. BMW и Volkswagen имеют лишь 0,4% шансов достичь критического пробега, а показатель Audi составляет скромные 0,3%. Это означает, что сложные технологические решения и дорогие материалы не гарантируют выносливости агрегатов в долгосрочной перспективе. Большинство европейских моделей рассчитаны на комфорт в течение первых лет эксплуатации. Бренды Land Rover, Jaguar и MINI оказались в конце списка с минимальными или нулевыми шансами на рекордное долголетие.

Похожая ситуация наблюдается и у корейских производителей Kia и Hyundai, чьи показатели не превышают 0,6%. Такие результаты подчеркивают тенденцию, при которой большинство современных машин проектируются для использования в течение гарантийного срока. Марки Mercedes-Benz и Volvo также не впечатлили, получив 1,7% и 2,2% соответственно.

