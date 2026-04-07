Механики назвали самые надежные кроссоверы 2026 года

Кроссовер Honda CR-V 2026 года. Фото: edmunds.com

Опытные механики определили четыре кроссовера 2026 года, которые демонстрируют лучшие показатели долговечности и безопасности. В списке фаворитов оказались легендарные японские и выносливые американские модели. Рейтинг базируется на статистике сервисных центров и профессиональных оценках специалистов отрасли.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Японская надежность

Toyota Highlander занимает первое место в личном списке владельца сервисного центра German Car Depot Алана Гельфанда. Эксперт отмечает высокий уровень систем безопасности, включая мониторинг слепых зон и систему предупреждения столкновений с распознаванием пешеходов. Пятизвездочный рейтинг безопасности от NHTSA подтверждает высокое доверие к этой модели. При должном уходе Highlander может преодолеть более 320 000 км.

Honda CR-V также вошла в список благодаря стабильному качеству сборки и эффективным двигателям. Мелани Массон с ресурса AutoInsurance.org утверждает, что этот популярный кроссовер регулярно демонстрирует срок службы на 50% дольше конкурентов в своем классе. Алан Гельфанд добавляет, что при регулярном обслуживании CR-V легко преодолевает отметку 320 000 км без технических проблем. Модель предлагает богатое технологическое оснащение, в частности большой сенсорный экран и беспроводную зарядку. Среднегодовые расходы на содержание этих японских марок остаются одними из самых низких на рынке.

Американское пространство

Для тех, кто ищет максимальную мощность и большие размеры, идеальным вариантом является Chevrolet Tahoe. Эксперт дилерского центра Джоэл Кансанбак напоминает, что корпорация General Motors стала лидером по объемам продаж в прошлом году в США. Tahoe сочетает ощущение роскоши с высоким уровнем безопасности, предлагая автоматическое экстренное торможение и систему удержания в полосе.

Кансанбак отмечает, что этот автомобиль обеспечивает высокий уровень комфорта благодаря камерам кругового обзора на 360°. Несмотря на то, что обслуживание такой машины стоит дороже компактных моделей, она предлагает высокую производительность. Мощный двигатель и прочная конструкция делают модель выносливой при больших нагрузках.

Выносливый Subaru

Subaru Outback остается лучшим выбором для суровых погодных условий и бездорожья. Алан Гельфанд отмечает долговечности модели, которую обеспечивает простая конструкция и фирменная система симметричного полного привода. Автомобиль оборудован современными системами автоматического торможения перед препятствиями.

Эксперт утверждает, что Outback способен проехать до 480 000 км при условии бережного отношения владельца. Большой грузовой отсек и надежная ходовая часть делают универсал идеальным для длительных поездок. Модель считается одной из самых износостойких в своем сегменте.

