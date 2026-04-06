Автомобилем 2026 года в Украине стал недорогой кроссовер

Автомобилем 2026 года в Украине стал недорогой кроссовер

Дата публикации 6 апреля 2026 17:40
Автомобилем 2026 года в Украине стал недорогой кроссовер
Renault Duster 2026 года. Фото: drive.com.au

В Украине официально подвели итоги ежегодного конкурса и объявили лучшие автомобили 2026 года. Общественное и экспертное жюри определили победителей в двадцати номинациях путем открытого голосования. Главный титул завоевал бюджетный кроссовер Renault Duster, который пользуется стабильным спросом на рынке. Полный список лидеров включает как доступные модели, так и технологичные электромобили.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Укравтопром.

Главный победитель

Renault Duster стал абсолютным лидером по сумме голосов. Эта модель получила наибольшую поддержку благодаря сочетанию практичности и выносливости на дорогах. Популярность автомобиля среди водителей обеспечила ему уверенное лидерство в общем зачете. Победа подтверждает высокий уровень доверия к сбалансированным и экономически выгодным решениям. В Украине эта модель конкурирует с Toyota RAV4.

Лучшие модели

Жюри также определило фаворитов в отдельных технических и рыночных сегментах. Перечень лучших машин сезона охватывает современные электрические и гибридные технологии.

  • Легковой автомобиль: CUPRA Leon
  • Легковой бизнес-автомобиль: Audi А6
  • Городской кроссовер: Citroen C4
  • Компактный кроссовер: CUPRA Formentor
  • Среднеразмерный кроссовер: Audi Q5
  • Кроссовер: Volvo XC90
  • Внедорожник: Mercedes G 580 EQ
  • Легковой электромобиль: Audi А6 e-tron
  • Электрокроссовер: Skoda Enyaq
  • Электрический SUV: BMW iX
  • Гибридный кроссовер: Peugeot 3008 Hybrid
  • Гибридный SUV: Hyundai Palisade
  • Авто премиум-сегмента: Mercedes G 580 EQ
  • Спорткар: Porsche 911 Turbo S
  • Семейный минивэн: Volkswagen Caravelle
  • Пикап: Peugeot Landtrak
  • Коммерческий автомобиль: Peugeot Boxer
  • Цена/качество: Kia Sportage
  • Дизайн: DS #4
  • Прорыв года: бренд Chery

Ранее Новини.LIVE сообщали, что среди финалистов премии 2026 года от авторитетного американского издания MotorTrend были модели от Volkswagen, Audi, BMW, Dodge, Honda и Mercedes. Но жюри признало лучшим Volkswagen Golf на основании шести ключевых критериев: прогресс в дизайне, инженерное совершенство, выполнение запланированной функции, ценность, безопасность и эффективность.

Также мы писали, что электромобиль Nissan Leaf 2026 года официально признан лучшим представителем индустрии по итогам премии Buzz Awards. Модель опередила десятки конкурентов, совместив доступную цену с передовыми технологиями энергоэффективности.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
