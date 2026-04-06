Автомобилем 2026 года в Украине стал недорогой кроссовер
В Украине официально подвели итоги ежегодного конкурса и объявили лучшие автомобили 2026 года. Общественное и экспертное жюри определили победителей в двадцати номинациях путем открытого голосования. Главный титул завоевал бюджетный кроссовер Renault Duster, который пользуется стабильным спросом на рынке. Полный список лидеров включает как доступные модели, так и технологичные электромобили.
Главный победитель
Renault Duster стал абсолютным лидером по сумме голосов. Эта модель получила наибольшую поддержку благодаря сочетанию практичности и выносливости на дорогах. Популярность автомобиля среди водителей обеспечила ему уверенное лидерство в общем зачете. Победа подтверждает высокий уровень доверия к сбалансированным и экономически выгодным решениям. В Украине эта модель конкурирует с Toyota RAV4.
Лучшие модели
Жюри также определило фаворитов в отдельных технических и рыночных сегментах. Перечень лучших машин сезона охватывает современные электрические и гибридные технологии.
- Легковой автомобиль: CUPRA Leon
- Легковой бизнес-автомобиль: Audi А6
- Городской кроссовер: Citroen C4
- Компактный кроссовер: CUPRA Formentor
- Среднеразмерный кроссовер: Audi Q5
- Кроссовер: Volvo XC90
- Внедорожник: Mercedes G 580 EQ
- Легковой электромобиль: Audi А6 e-tron
- Электрокроссовер: Skoda Enyaq
- Электрический SUV: BMW iX
- Гибридный кроссовер: Peugeot 3008 Hybrid
- Гибридный SUV: Hyundai Palisade
- Авто премиум-сегмента: Mercedes G 580 EQ
- Спорткар: Porsche 911 Turbo S
- Семейный минивэн: Volkswagen Caravelle
- Пикап: Peugeot Landtrak
- Коммерческий автомобиль: Peugeot Boxer
- Цена/качество: Kia Sportage
- Дизайн: DS #4
- Прорыв года: бренд Chery
