Автомобилем 2026 года в Украине стал недорогой кроссовер

Renault Duster 2026 года.

В Украине официально подвели итоги ежегодного конкурса и объявили лучшие автомобили 2026 года. Общественное и экспертное жюри определили победителей в двадцати номинациях путем открытого голосования. Главный титул завоевал бюджетный кроссовер Renault Duster, который пользуется стабильным спросом на рынке. Полный список лидеров включает как доступные модели, так и технологичные электромобили.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Укравтопром.

Главный победитель

Renault Duster стал абсолютным лидером по сумме голосов. Эта модель получила наибольшую поддержку благодаря сочетанию практичности и выносливости на дорогах. Популярность автомобиля среди водителей обеспечила ему уверенное лидерство в общем зачете. Победа подтверждает высокий уровень доверия к сбалансированным и экономически выгодным решениям. В Украине эта модель конкурирует с Toyota RAV4.

Лучшие модели

Жюри также определило фаворитов в отдельных технических и рыночных сегментах. Перечень лучших машин сезона охватывает современные электрические и гибридные технологии.

Легковой автомобиль: CUPRA Leon

Легковой бизнес-автомобиль: Audi А6

Городской кроссовер: Citroen C4

Компактный кроссовер: CUPRA Formentor

Среднеразмерный кроссовер: Audi Q5

Кроссовер: Volvo XC90

Внедорожник: Mercedes G 580 EQ

Легковой электромобиль: Audi А6 e-tron

Электрокроссовер: Skoda Enyaq

Электрический SUV: BMW iX

Гибридный кроссовер: Peugeot 3008 Hybrid

Гибридный SUV: Hyundai Palisade

Авто премиум-сегмента: Mercedes G 580 EQ

Спорткар: Porsche 911 Turbo S

Семейный минивэн: Volkswagen Caravelle

Пикап: Peugeot Landtrak

Коммерческий автомобиль: Peugeot Boxer

Цена/качество: Kia Sportage

Дизайн: DS #4

Прорыв года: бренд Chery

Ранее Новини.LIVE сообщали, что среди финалистов премии 2026 года от авторитетного американского издания MotorTrend были модели от Volkswagen, Audi, BMW, Dodge, Honda и Mercedes. Но жюри признало лучшим Volkswagen Golf на основании шести ключевых критериев: прогресс в дизайне, инженерное совершенство, выполнение запланированной функции, ценность, безопасность и эффективность.

