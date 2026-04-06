Автомобілем 2026 року в Україні став недорогий кросовер
В Україні офіційно підбили підсумки щорічного конкурсу та оголосили кращі автомобілі 2026 року. Громадське та експертне журі визначили переможців у двадцяти номінаціях шляхом відкритого голосування. Головний титул виборов бюджетний кросовер Renault Duster, який має стабільний попит на ринку. Повний список лідерів включає як доступні моделі, так і технологічні електромобілі.
Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Укравтопром.
Головний переможець
Renault Duster став абсолютним лідером за сумою голосів. Ця модель отримала найбільшу підтримку завдяки поєднанню практичності та витривалості на дорогах. Популярність автомобіля серед водіїв забезпечила йому впевнене лідерство в загальному заліку. Перемога підтверджує високий рівень довіри до збалансованих та економічно вигідних рішень. В Україні ця модель конкурує з Toyota RAV4.
Кращі моделі
Журі також визначило фаворитів у окремих технічних та ринкових сегментах. Перелік найкращих машин сезону охоплює сучасні електричні та гібридні технології.
- Легковий автомобіль: CUPRA Leon
- Легковий бізнес-автомобіль: Audi А6
- Міський кросовер: Citroen C4
- Компактний кросовер: CUPRA Formentor
- Середньорозмірний кросовер: Audi Q5
- Кросовер: Volvo XC90
- Позашляховик: Mercedes G 580 EQ
- Легковий електромобіль: Audi А6 e-tron
- Електрокросовер: Skoda Enyaq
- Електричний SUV: BMW iX
- Гібридний кросовер: Peugeot 3008 Hybrid
- Гібридний SUV: Hyundai Palisade
- Авто преміумсегмента: Mercedes G 580 EQ
- Спорткар: Porsche 911 Turbo S
- Сімейний мінівен: Volkswagen Caravelle
- Пікап: Peugeot Landtrak
- Комерційний автомобіль: Peugeot Boxer
- Ціна/якість: Kia Sportage
- Дизайн: DS #4
- Прорив року: бренд Chery
