Автомобілем 2026 року в Україні став недорогий кросовер

Renault Duster 2026 року. Фото: drive.com.au

В Україні офіційно підбили підсумки щорічного конкурсу та оголосили кращі автомобілі 2026 року. Громадське та експертне журі визначили переможців у двадцяти номінаціях шляхом відкритого голосування. Головний титул виборов бюджетний кросовер Renault Duster, який має стабільний попит на ринку. Повний список лідерів включає як доступні моделі, так і технологічні електромобілі.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Укравтопром.

Головний переможець

Renault Duster став абсолютним лідером за сумою голосів. Ця модель отримала найбільшу підтримку завдяки поєднанню практичності та витривалості на дорогах. Популярність автомобіля серед водіїв забезпечила йому впевнене лідерство в загальному заліку. Перемога підтверджує високий рівень довіри до збалансованих та економічно вигідних рішень. В Україні ця модель конкурує з Toyota RAV4.

Кращі моделі

Журі також визначило фаворитів у окремих технічних та ринкових сегментах. Перелік найкращих машин сезону охоплює сучасні електричні та гібридні технології.

Легковий автомобіль: CUPRA Leon

Легковий бізнес-автомобіль: Audi А6

Міський кросовер: Citroen C4

Компактний кросовер: CUPRA Formentor

Середньорозмірний кросовер: Audi Q5

Кросовер: Volvo XC90

Позашляховик: Mercedes G 580 EQ

Легковий електромобіль: Audi А6 e-tron

Електрокросовер: Skoda Enyaq

Електричний SUV: BMW iX

Гібридний кросовер: Peugeot 3008 Hybrid

Гібридний SUV: Hyundai Palisade

Авто преміумсегмента: Mercedes G 580 EQ

Спорткар: Porsche 911 Turbo S

Сімейний мінівен: Volkswagen Caravelle

Пікап: Peugeot Landtrak

Комерційний автомобіль: Peugeot Boxer

Ціна/якість: Kia Sportage

Дизайн: DS #4

Прорив року: бренд Chery

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що серед фіналістів премії 2026 року від авторитетного американського видання MotorTrend були моделі від Volkswagen, Audi, BMW, Dodge, Honda та Mercedes. Але журі визнало найкращим Volkswagen Golf на підставі шести ключових критеріїв: прогрес у дизайні, інженерна досконалість, виконання запланованої функції, цінність, безпека та ефективність.

Також ми писали, що електромобіль Nissan Leaf 2026 року офіційно визнано кращим представником індустрії за підсумками премії Buzz Awards. Модель випередила десятки конкурентів, поєднавши доступну ціну з передовими технологіями енергоефективності.