Механіки назвали найнадійніші кросовери 2026 року

Кросовер Honda CR-V 2026 року. Фото: edmunds.com

Досвідчені механіки визначили чотири кросовери 2026 року, які демонструють найкращі показники довговічності та безпеки. У списку фаворитів опинилися легендарні японські та витривалі американські моделі. Рейтинг базується на статистиці сервісних центрів та професійних оцінках фахівців галузі.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Японська надійність

Toyota Highlander посідає перше місце в особистому списку власника сервісного центру German Car Depot Алана Гельфанда. Експерт відзначає високий рівень систем безпеки, включаючи моніторинг сліпих зон та систему попередження зіткнень з розпізнаванням пішоходів. П’ятизірковий рейтинг безпеки від NHTSA підтверджує високу довіру до цієї моделі. За належного догляду Highlander може подолати понад 320 000 км.

Honda CR-V також увійшла до переліку завдяки стабільній якості складання та ефективним двигунам. Мелані Массон з ресурсу AutoInsurance.org стверджує, що цей популярний кросовер регулярно демонструє термін служби на 50% довший за конкурентів у своєму класі. Алан Гельфанд додає, що при регулярному обслуговуванні CR-V легко долає позначку 320 000 км без технічних проблем. Модель пропонує багате технологічне оснащення, зокрема великий сенсорний екран та бездротову зарядку. Середньорічні витрати на утримання цих японських марок залишаються одними з найменших на ринку.

Американський простір

Для тих, хто шукає максимальну потужність та великі розміри, ідеальним варіантом є Chevrolet Tahoe. Експерт дилерського центру Джоел Кансанбак нагадує, що корпорація General Motors стала лідером з обсягів продажів минулого року в США. Tahoe поєднує відчуття розкоші з високим рівнем безпеки, пропонуючи автоматичне екстрене гальмування та систему утримання у смузі.

Читайте також:

Кансанбак зазначає, що цей автомобіль забезпечує найвищий рівень комфорту завдяки камерам кругового огляду на 360°. Попри те, що обслуговування такої машини коштує дорожче за компактні моделі, вона пропонує високу продуктивність. Потужний двигун та міцна конструкція роблять модель витривалою при великих навантаженнях.

Витривалий Subaru

Subaru Outback залишається найкращим вибором для суворих погодних умов та бездоріжжя. Алан Гельфанд наголошує на довговічності моделі, яку забезпечує проста конструкція та фірмова система симетричного повного приводу. Автомобіль обладнаний сучасними системами автоматичного гальмування перед перешкодами.

Експерт стверджує, що Outback здатний проїхати до 480 000 км за умови дбайливого ставлення власника. Великий вантажний відсік та надійна ходова частина роблять універсал ідеальним для тривалих поїздок. Модель вважається однією з найбільш зносостійких у своєму сегменті.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що автомобілем 2026 року в Україні став бюджетний кросовер. Громадське та експертне журі визначили переможців у двадцяти номінаціях шляхом відкритого голосування. Головний титул виборов Renault Duster, який має стабільний попит на ринку.

Також ми писали, що електричний кросовер Toyota C-HR+ офіційно надійшов у продаж на європейському ринку. Новинка стала найбільш далекобійним електромобілем бренду з показником до 607 км на одній зарядці. Модель вирізняється футуристичним стилем купе та передовими акумуляторними технологіями.