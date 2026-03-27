Американський кросовер, який перевершив Toyota RAV4

GMC Terrain 2026 року. Фото: GMC

На ринку компактних кросоверів з’явився сильний конкурент, здатний потіснити багаторічного лідера Toyota RAV4. Американський GMC Terrain 2026 року пропонує преміальний дизайн та набагато багатше оснащення за менші гроші. Поки більшість покупців обирає перевірені японські моделі, цей позашляховик тихо перевершує їх у технологічності та комфорті.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

Сміливий дизайн

Зовнішність GMC Terrain нагадує повнорозмірні вантажівки серії Sierra, що вигідно вирізняє його серед однотипних кросоверів. Масивна передня частина та агресивні лінії створюють образ солідного позашляховика, а не просто міського паркетника. Такий підхід робить автомобіль візуально дорожчим за реальну вартість.

Лінійка 2026 року включає три унікальні версії, а саме базову Elevation, позашляхову AT4 та розкішну Denali. Комплектація AT4 отримала збільшений дорожній просвіт, захист днища та спеціальний режим для складних ділянок. Версія Denali фокусується на комфорті, пропонуючи адаптивні амортизатори та підігрів задніх сидінь.

Технологічні переваги

Головною зброєю проти японського конкурента став величезний 15-дюймовий сенсорний екран мультимедіа, доступний уже в базовій версії. Система працює на базі Google та підтримує голосове керування через вбудований помічник. Доповнює цифровий кокпіт 11-дюймова панель приладів, тоді як Toyota пропонує менші дисплеї в початкових комплектаціях.

Американський кросовер за 32 195 доларів уже має підігрів керма, передніх крісел та адаптивний круїз-контроль. Щоб отримати подібний набір функцій у RAV4, доведеться купувати значно дорожчі версії або доплачувати за пакети опцій.

Прагматичний вибір

Попри технологічний відрив американської моделі, Toyota RAV4 залишається кращою в питаннях практичності та місткості. Об’єм багажника японського кросовера становить близько 1065 л, тоді як Terrain пропонує лише 844 л. Для великих родин або частих перевезень габаритних речей різниця у 221 л може стати вирішальною.

У 2026 році RAV4 перейшла виключно на гібридні силові агрегати з витратою пального близько 5,9 л/100 км. GMC використовує 1,5-літровий турбодвигун потужністю 175 к.с., який витрачає в середньому від 8,1 до 9,8 л/100 км.

Проте для тих, хто не готовий переплачувати за гібриди та шукає яскравий стиль, американська модель стає серйозною альтернативою.