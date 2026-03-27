Україна
Главная Авто Американский кроссовер, который превзошел Toyota RAV4

Американский кроссовер, который превзошел Toyota RAV4

Дата публикации 27 марта 2026 17:40
GMC Terrain 2026 года. Фото: GMC

На рынке компактных кроссоверов появился сильный конкурент, способный потеснить многолетнего лидера Toyota RAV4. Американский GMC Terrain 2026 года предлагает премиальный дизайн и гораздо более богатое оснащение за меньшие деньги. Пока большинство покупателей выбирает проверенные японские модели, этот внедорожник тихо превосходит их в технологичности и комфорте.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

Смелый дизайн

Внешность GMC Terrain напоминает полноразмерные грузовики серии Sierra, что выгодно отличает его среди однотипных кроссоверов. Массивная передняя часть и агрессивные линии создают образ солидного внедорожника, а не просто городского паркетника. Такой подход делает автомобиль визуально дороже реальной стоимости.

Линейка 2026 года включает три уникальные версии, а именно базовую Elevation, внедорожную AT4 и роскошную Denali. Комплектация AT4 получила увеличенный дорожный просвет, защиту днища и специальный режим для сложных участков. Версия Denali фокусируется на комфорте, предлагая адаптивные амортизаторы и подогрев задних сидений.

Технологические преимущества

Главным оружием против японского конкурента стал огромный 15-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, доступный уже в базовой версии. Система работает на базе Google и поддерживает голосовое управление через встроенный помощник. Дополняет цифровой кокпит 11-дюймовая панель приборов, тогда как Toyota предлагает меньшие дисплеи в начальных комплектациях.

Американский кроссовер за 32 195 долларов уже имеет подогрев руля, передних кресел и адаптивный круиз-контроль. Чтобы получить подобный набор функций в RAV4, придется покупать значительно более дорогие версии или доплачивать за пакеты опций.

Прагматичный выбор

Несмотря на технологический отрыв американской модели, Toyota RAV4остается лучшей в вопросах практичности и вместительности. Объем багажника японского кроссовера составляет около 1065 л, тогда как Terrain предлагает лишь 844 л. Для больших семей или частых перевозок габаритных вещей разница в 221 л может стать решающей.

В 2026 году RAV4 перешла исключительно на гибридные силовые агрегаты с расходом топлива около 5,9 л/100 км. GMC использует 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 175 л.с., который расходует в среднем от 8,1 до 9,8 л/100 км.

Однако для тех, кто не готов переплачивать за гибриды и ищет яркий стиль, американская модель становится серьезной альтернативой.

Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
