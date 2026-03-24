Toyota запускає в Європі електрокросовер з найдовшим запасом ходу

Toyota запускає в Європі електрокросовер з рекордним запасом ходу

Toyota запускає в Європі електрокросовер з рекордним запасом ходу

Дата публікації: 24 березня 2026 13:50
Toyota C-HR+ EV 2026 року. Фото: topgear.com

Електричний кросовер Toyota C-HR+ офіційно надійшов у продаж на європейському ринку. Новинка стала найбільш далекобійним електромобілем бренду з показником до 607 км на одній зарядці. Модель вирізняється футуристичним стилем купе та передовими акумуляторними технологіями. Перші покупці в різних країнах Європи вже почали отримувати замовлені екземпляри авто.

Читайте також:

Технічні параметри

Електромобіль пропонується з двома варіантами батарей на 57,7 кВт-год та 77 кВт-год. Молодша версія забезпечує пробіг до 458 км, тоді як акумулятор більшої місткості дозволяє долати 607 км у передньопривідному виконанні. Для модифікацій з системою повного приводу максимальний запас ходу становить до 548 км.

Потужність повнопривідної версії сягає 343 к.с. (252 кВт), що гарантує динамічний розгін до 100 км/год за 5,2 секунди. Завдяки підтримці швидкої зарядки на 150 кВт поповнити запас енергії з 10% до 80% можна за 28 хвилин. Спеціальна система підготовки батареї дозволяє зберігати високу швидкість заряджання навіть за температури повітря -10 °C.

Також читайте:

Чому Toyota має репутацію найнадійнішого автовиробника

Найактуальніші електромобілі для купівлі в Україні у 2026 році

Оснащення салону

Хоча новинка на 15 см коротша за модель bZ4X, внутрішній простір залишається достатнім для комфортного розміщення пасажирів. Інтер'єр отримав сучасний цифровий щиток приладів на 7 дюймів та основний сенсорний дисплей мультимедіа діагоналлю 14 дюймів. Передбачено повну бездротову підтримку Apple CarPlay та Android Auto для інтеграції смартфонів.

Автомобіль представлений у трьох рівнях оснащення. Топові версії здатні буксирувати причепи вагою до 1500 кг та пропонують преміальну акустику JBL з дев'ятьма динаміками. Вартість кросовера відрізняється від країни до країни, але, наприклад, в Німеччині початкова ціна становить 38 990 євро за базову комплектацію Mid.

Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
