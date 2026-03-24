Toyota запускает в Европе электрокроссовер с самым длинным запасом хода

Электрический кроссовер Toyota C-HR+ официально поступил в продажу на европейском рынке. Новинка стала самым дальнобойным электромобилем бренда с показателем до 607 км на одной зарядке. Модель отличается футуристическим стилем купе и передовыми аккумуляторными технологиями. Первые покупатели в разных странах Европы уже начали получать заказанные экземпляры авто.

Технические параметры

Электромобиль предлагается с двумя вариантами батарей на 57,7 кВт-ч и 77 кВт-ч. Младшая версия обеспечивает пробег до 458 км, тогда как аккумулятор большей емкости позволяет преодолевать 607 км в переднеприводном исполнении. Для модификаций с системой полного привода максимальный запас хода составляет до 548 км.

Мощность полноприводной версии достигает 343 л.с. (252 кВт), что гарантирует динамичный разгон до 100 км/ч за 5,2 секунды. Благодаря поддержке быстрой зарядки на 150 кВт пополнить запас энергии с 10% до 80% можно за 28 минут. Специальная система подготовки батареи позволяет сохранять высокую скорость зарядки даже при температуре воздуха -10 °C.

Оснащение салона

Хотя новинка на 15 см короче модели bZ4X, внутреннее пространство остается достаточным для комфортного размещения пассажиров. Интерьер получил современный цифровой щиток приборов на 7 дюймов и основной сенсорный дисплей мультимедиа диагональю 14 дюймов. Предусмотрена полная беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto для интеграции смартфонов.

Автомобиль представлен в трех уровнях оснащения. Топовые версии способны буксировать прицепы весом до 1500 кг и предлагают премиальную акустику JBL с девятью динамиками. Стоимость кроссовера отличается от страны к стране, но, например, в Германии начальная цена составляет 38 990 евро за базовую комплектацию Mid.