Самые актуальные электромобили для покупки в Украине в 2026 году

Дата публикации 24 марта 2026 07:35
Электрический седан Mazda EZ-6. Фото: motor1.com

Украинский авторынок весной 2026 года демонстрирует эволюцию электрического транспорта и новых гибридных платформ. Продавцы предлагают футуристические модели с передовым программным обеспечением. Покупатели теперь имеют доступ к технологическим кроссоверам и седанам с реальным запасом хода более 500 км.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Global Electric.

Китайские фавориты

Серия Sea Lion от бренда BYD стала бестселлером этого года благодаря инновационным техническим решениям. Кроссовер Sea Lion 07 построен на базе современной архитектуры e-Platform 3.0 Evo и предлагает сверхбыструю зарядку батареи. Эта модель успешно конкурирует с признанными мировыми лидерами сегмента благодаря интеллектуальной системе полного привода.

Компактная новинка Sea Lion 05 ориентирована на городскую эксплуатацию и получила гибридную систему пятого поколения DM-i 5.0. Такое сочетание позволяет достичь рекордной топливной эффективности на уровне менее 3,5 л/100 км. Это оптимальный выбор для водителей, которые стремятся совместить преимущества чистого электричества с автономностью традиционных двигателей.

Технологичные кроссоверы

Volkswagen ID.Unyx представляет новую линейку немецкого концерна, которая удачно сочетает фирменную эргономику со свежими цифровыми решениями. Его купеобразный силуэт и спортивные настройки подвески делают это авто наиболее стильным представителем большого семейства ID. Модель подчеркивает статус владельца и предлагает передовые разработки в интерьере.

Кроссовер BYD Song Plus остается одним из самых популярных среди частных автовладельцев Украины. Электрическая версия обеспечивает бесшумное движение и запас хода более 500 км в максимальном комфорте. Гибридный вариант модели позволяет преодолевать до 150 км исключительно на электрической тяге, что полностью закрывает ежедневные потребности городских поездок.

Спортивный характер

На украинский рынок наконец-то вышла Mazda EZ-6, которая стала результатом успешного сотрудничества японских и китайских инженеров. Седан сохранил фирменную управляемость и динамику классических моделей бренда, получив при этом мощную электрическую начинку. Автомобиль доступен как в чистом электрическом исполнении, так и в варианте с удлинителем хода для путешествий.

Любители агрессивного дизайна и оффроуд стиля обращают внимание на Leopard 3 от суббренда BYD FangChengBao. Этот компактный полноприводный электромобиль отличается усиленной подвеской и футуристическим оформлением салона. Машина одинаково уверенно чувствует себя в плотном городском трафике и на легком бездорожье за пределами мегаполисов.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
