Самые актуальные электромобили для покупки в Украине в 2026 году

Электрический седан Mazda EZ-6.

Украинский авторынок весной 2026 года демонстрирует эволюцию электрического транспорта и новых гибридных платформ. Продавцы предлагают футуристические модели с передовым программным обеспечением. Покупатели теперь имеют доступ к технологическим кроссоверам и седанам с реальным запасом хода более 500 км.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Global Electric.

Читайте также:

Китайские фавориты

Серия Sea Lion от бренда BYD стала бестселлером этого года благодаря инновационным техническим решениям. Кроссовер Sea Lion 07 построен на базе современной архитектуры e-Platform 3.0 Evo и предлагает сверхбыструю зарядку батареи. Эта модель успешно конкурирует с признанными мировыми лидерами сегмента благодаря интеллектуальной системе полного привода.

Компактная новинка Sea Lion 05 ориентирована на городскую эксплуатацию и получила гибридную систему пятого поколения DM-i 5.0. Такое сочетание позволяет достичь рекордной топливной эффективности на уровне менее 3,5 л/100 км. Это оптимальный выбор для водителей, которые стремятся совместить преимущества чистого электричества с автономностью традиционных двигателей.

Технологичные кроссоверы

Volkswagen ID.Unyx представляет новую линейку немецкого концерна, которая удачно сочетает фирменную эргономику со свежими цифровыми решениями. Его купеобразный силуэт и спортивные настройки подвески делают это авто наиболее стильным представителем большого семейства ID. Модель подчеркивает статус владельца и предлагает передовые разработки в интерьере.

Кроссовер BYD Song Plus остается одним из самых популярных среди частных автовладельцев Украины. Электрическая версия обеспечивает бесшумное движение и запас хода более 500 км в максимальном комфорте. Гибридный вариант модели позволяет преодолевать до 150 км исключительно на электрической тяге, что полностью закрывает ежедневные потребности городских поездок.

Также читайте:

Как увеличивается запас хода электромобиля весной

Вышел серийный электромобиль с самым длинным запасом хода в мире

Спортивный характер

На украинский рынок наконец-то вышла Mazda EZ-6, которая стала результатом успешного сотрудничества японских и китайских инженеров. Седан сохранил фирменную управляемость и динамику классических моделей бренда, получив при этом мощную электрическую начинку. Автомобиль доступен как в чистом электрическом исполнении, так и в варианте с удлинителем хода для путешествий.

Любители агрессивного дизайна и оффроуд стиля обращают внимание на Leopard 3 от суббренда BYD FangChengBao. Этот компактный полноприводный электромобиль отличается усиленной подвеской и футуристическим оформлением салона. Машина одинаково уверенно чувствует себя в плотном городском трафике и на легком бездорожье за пределами мегаполисов.