Продажи электромобилей растут на фоне войны в Персидском заливе

Электромобили на парковке с зарядными терминалами. Фото: ecarstrade.com

Стремительный рост цен на нефть из-за боевых действий в Персидском заливе заставляет водителей искать альтернативу традиционному топливу. Во Франции дилеры фиксируют резкое увеличение запросов на покупку электромобилей после небольшого затишья в начале года. Главным стимулом для смены авто становится не экология, а стремление защитить бюджет от нестабильности энергетического рынка.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Lʼautomobiliste.

Топливный кризис

Война на Ближнем Востоке стала приговором для топливного рынка Европы. Когда расходы на ежедневные поездки становятся непредсказуемыми, электрические варианты выглядят значительно привлекательнее. Водители пытаются действовать на опережение, чтобы сэкономить на длительную перспективу.

Первые данные со специализированных площадок подтверждают существенный рост количества визитов в автосалоны. Люди стремятся избежать последствий топливного кризиса, который считают долговременным. Спрос на электрические модели снова демонстрирует положительную динамику после периода стагнации.

Экономический фактор

Профиль покупателя в 2026 году существенно изменился. Теперь люди отдают предпочтение электрическому транспорту прежде всего из-за финансовых соображений, а не только ради защиты окружающей среды. Уменьшение зависимости от ископаемого топлива превратилось в приоритетную задачу для многих домохозяйств.

Стоимость зарядки батареи остается менее изменчивой по сравнению с ценами на нефтепродукты. Такая стабильность привлекает клиентов во времена общей энергетической неопределенности. Хотя цена новой машины остается высокой, государственные субсидии во Франции помогают преодолеть этот барьер.

Разница в стоимости эксплуатации между термическими и электрическими моделями продолжает сокращаться. Сочетание экологических бонусов и реальной экономии делает новые технологии конкурентоспособными. Текущая ситуация лишь подчеркнула преимущества, которые ранее были не такими очевидными для массового потребителя.