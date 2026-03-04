Видео
Главная Авто Почему обвалился украинский рынок электромобилей в 2026 году

Почему обвалился украинский рынок электромобилей в 2026 году

Дата публикации 4 марта 2026 13:50
Как обвалился рынок электромобилей в Украине в 2026 году
Зарядка электромобиля. Коллаж: Новости.LIVE

Февральский рынок электромобилей в Украине встретил новую налоговую реальность стремительным падением показателей во всех сегментах. Возобновление уплаты НДС на импорт с начала года привело к исчерпанию спроса после аномального пика регистраций в декабре.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

Статистика обвала

Сегмент новых авто оказался наиболее уязвимым, продемонстрировав проседание на 84,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Всего было зарегистрировано 135 единиц, из которых 115 машин изготовлены в Китае.

Импорт подержанного транспорта также показал отрицательную динамику с сокращением на 79,2% в годовом измерении. Внутренние перепродажи упали на 47,4%, хотя этот сектор остается относительно стабильным из-за отсутствия влияния новых таможенных платежей на уже зарегистрированные машины.

Як змінювалися продажі електромобілів в Україні у 2025-2026 роках
Инфографика: eauto.org.ua

Популярные модели

Лидерами внутреннего рынка остаются Nissan Leaf и различные модификации Tesla. Спросом пользуются также Volkswagen e-Golf и Renault ZOE, которые покупатели ценят за удобство в городских условиях и понятную конструкцию.

Среди новых электрокаров доминируют китайские бренды BYD и Zeekr. Клиенты обращают внимание на кроссоверы Song Plus и премиальные модели 7X, ориентируясь на соотношение цены и технологий даже при условии роста стоимости импорта на тысячи долларов из-за новых налогов.

Вышел серийный электромобиль с самым длинным запасом хода в мире

Цены на электромобили в Украине в 2026 году и прогноз на 2027-й

Налоговое давление

Возврат НДС не дал ожидаемого эффекта для наполнения бюджета, а лишь приглушил импорт до уровня начала 2022 года. Дополнительным фактором стало ограничение потока новых машин из Китая из-за правила 180 дней, что значительно сократило объемы поставок.

Граждане оказались в сложной ситуации без государственной поддержки в форме субсидий или льготных кредитов для перехода на электротранспорт. Расчеты виртуальных миллиардов доходов от налогов превратились в стагнацию рынка, что доказывает свежая февральская статистика.

авто Украина рынок электрокары автомобиль продажа авто електромобиль НДС
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
