Главная Авто Вышел серийный электромобиль с самым длинным запасом хода в мире

Вышел серийный электромобиль с самым длинным запасом хода в мире

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 17:40
Новый серийный электромобиль преодолевает тысячу километров без подзарядки
Denza Z9 GT. Фото: Denza

Китайский концерн BYD официально презентовал обновленный Denza Z9 GT, который получил статус самого дальнобойного серийного электромобиля на планете. Новинка способна преодолеть более 1000 км на одном заряде аккумулятора благодаря использованию новейших энергетических решений.

Об этом сообщил Electrek.

Технические рекорды

Согласно данным китайского государственного регулятора MIIT, новая модификация оснащается двумя вариантами батарей емкостью 102,326 кВт-ч и 122,496 кВт-ч. Представители бренда Denza отмечают, что это делает модель транспортным средством с самым длинным в мире запасом хода среди электрокаров.

Топовый вариант в кузове Shooting Brake демонстрирует результат 1036 км по циклу CLTC, что на 64% превышает показатели предыдущей версии. Стандартный седан Z9 с теми же аккумуляторами может проехать даже больше, достигая отметки 1068 км без остановок на зарядных хабах.

Электромобиль предлагается в вариантах с одним или тремя двигателями. Одномоторная версия выдает мощность 370 кВт, что равняется 496 л.с., тогда как полноприводная модификация генерирует невероятные 850 кВт или 1140 л.с. Подобные характеристики позволяют модели конкурировать с лучшими представителями европейского люксового сегмента.

По габаритам новинка приближается к Porsche Panamera, имея длину 5195 мм и колесную базу 3125 мм.

Цифровые решения

Салон оборудован центральным сенсорным дисплеем диагональю 17,3 дюйма и двумя экранами по 12,3 дюйма для водителя и пассажира. Система помощи водителю God's Eye 5.0 обеспечивает функции автоматического пилотирования на магистралях и в городских условиях, а также экстренное рулевое управление.

Официальный дебют состоится 5 марта на специальном мероприятии, где представят батарею Blade 2.0 и систему мегаваттной ультрабыстрой зарядки. Ожидаемая стоимость базовой версии в Китае составляет примерно 51 700 долларов, а позже бренд планирует выход на рынки ЕС и Великобритании.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
