Головна Авто Вийшов серійний електромобіль з найдовшим запасом ходу у світі

Вийшов серійний електромобіль з найдовшим запасом ходу у світі

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 17:40
Новий серійний електромобіль долає тисячу кілометрів без підзарядки
Denza Z9 GT. Фото: Denza

Китайський концерн BYD офіційно презентував оновлений Denza Z9 GT, який отримав статус найбільш далекобійного серійного електромобіля на планеті. Новинка здатна подолати понад 1000 км на одному заряді акумулятора завдяки використанню новітніх енергетичних рішень.

Про це повідомив Electrek.

Читайте також:

Технічні рекорди

Відповідно до даних китайського державного регулятора MIIT, нова модифікація оснащується двома варіантами батарей місткістю 102,326 кВт-год та 122,496 кВт-год. Представники бренду Denza зазначають, що це робить модель транспортним засобом з найдовшим у світі запасом ходу серед електрокарів.

Топовий варіант у кузові Shooting Brake демонструє результат 1036 км за циклом CLTC, що на 64% перевищує показники попередньої версії. Стандартний седан Z9 з тими ж акумуляторами може проїхати навіть більше, досягаючи позначки 1068 км без зупинок на зарядних хабах.

Електромобіль пропонується у варіантах з одним або трьома двигунами. Одномоторна версія видає потужність 370 кВт, що дорівнює 496 к.с., тоді як повнопривідна модифікація генерує неймовірні 850 кВт або 1140 к.с. Подібні характеристики дозволяють моделі конкурувати з кращими представниками європейського люксового сегмента.

За габаритами новинка наближається до Porsche Panamera, маючи довжину 5195 мм та колісну базу 3125 мм

Також читайте:

Нарешті визначено точний термін служби батарей електромобілів

Чому Toyota пропонує водіям забути про електромобілі

Цифрові рішення

Салон обладнано центральним сенсорним дисплеєм діагоналлю 17,3 дюйма та двома екранами по 12,3 дюйма для водія та пасажира. Система допомоги водієві God’s Eye 5.0 забезпечує функції автоматичного пілотування на магістралях та в міських умовах, а також екстрене рульове керування.

Офіційний дебют відбудеться 5 березня на спеціальному заході, де представлять батарею Blade 2.0 та систему мегаватної ультрашвидкої зарядки. Очікувана вартість базової версії в Китаї становить приблизно 51 700 доларів, а пізніше бренд планує вихід на ринки ЄС та Великої Британії.

Китай рекорд авто електрокари автомобіль електромобіль
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
