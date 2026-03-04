Відео
Чому обвалився український ринок електромобілів у 2026 році

Чому обвалився український ринок електромобілів у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 13:50
Як обвалився ринок електромобілів в Україні у 2026 році
Заряджання електромобіля. Колаж: Новини.LIVE

Лютневий ринок електромобілів в Україні зустрів нову податкову реальність стрімким падінням показників у всіх сегментах. Відновлення сплати ПДВ на імпорт з початку року призвело до вичерпання попиту після аномального піка реєстрацій у грудні.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Статистика обвалу

Сегмент нових авто виявився найбільш вразливим, продемонструвавши просідання на 84,6% порівняно з попереднім місяцем. Всього було зареєстровано 135 одиниць, з яких 115 машин виготовлені в Китаї.

Імпорт вживаного транспорту також показав негативну динаміку зі скороченням на 79,2% у річному вимірі. Внутрішні перепродажі впали на 47,4%, хоча цей сектор залишається відносно стабільним через відсутність впливу нових митних платежів на вже зареєстровані машини.

Як змінювалися продажі електромобілів в Україні у 2025-2026 роках
Інфографіка: eauto.org.ua

Популярні моделі

Лідерами внутрішнього ринку залишаються Nissan Leaf та різні модифікації Tesla. Попит мають також Volkswagen e-Golf та Renault ZOE, які покупці цінують за зручність у міських умовах та зрозумілу конструкцію.

Серед нових електрокарів домінують китайські бренди BYD та Zeekr. Клієнти звертають увагу на кросовери Song Plus та преміальні моделі 7X, орієнтуючись на співвідношення ціни та технологій навіть за умови зростання вартості імпорту на тисячі доларів через нові податки.

Вийшов серійний електромобіль з найдовшим запасом ходу у світі

Ціни на електромобілі в Україні у 2026 році та прогноз на 2027-й

Податковий тиск

Повернення ПДВ не дало очікуваного ефекту для наповнення бюджету, а лише приглушило імпорт до рівня початку 2022 року. Додатковим фактором стало обмеження потоку нових машин з Китаю через правило 180 днів, що значно скоротило обсяги постачань.

Громадяни опинилися у складній ситуації без державної підтримки у формі субсидій чи пільгових кредитів для переходу на електротранспорт. Розрахунки віртуальних мільярдів доходів від податків перетворилися на стагнацію ринку, що доводить свіжа лютнева статистика.

авто Україна ринок електрокари автомобіль продаж авто електромобіль ПДВ
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
