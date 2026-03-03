Огляд цін на електрокари в Україні у 2026 році та прогноз на 2027-й

VW ID.Unyx 2024 року. Фото: infocar.ua

Вартість нових електромобілів в Україні остаточно зрівнялася з цінами на машини з двигунами внутрішнього згоряння. У 2026 році здешевлення акумуляторів зробило екологічний транспорт доступним для більшості сегментів ринку.

Про це повідомив Global Electric.

Вартість автомобілів

Бюджетний сегмент ринку наразі пропонує моделі за ціною від 18 000 до 25 000 доларів. За ці кошти доступні нові покоління BYD Dolphin або Volkswagen ID.2all, які забезпечують понад 400 км запасу ходу. Середній клас зосередився в межах від 30 000 до 45 000 доларів, де найпопулярнішими стали технологічні Tesla Model Y та VW ID.Unyx.

Преміальні моделі коштують від 60 000 доларів, і ціни в цій ніші стабілізувалися. Покупці платять не за місткість батареї, а за високий рівень розкоші, наявність пневмопідвіски та складні інтелектуальні системи як у Zeekr 001 чи Denza N7. Основний акцент у дорогому сегменті змістився на комфорт та статус власника.

Технологічні стандарти

Стандартним рішенням 2026 року стала 800-вольтова архітектура, що дозволяє заряджати авто від 10% до 80% усього за 12-15 хвилин. Середній запас ходу сучасних машин становить 450-550 км завдяки використанню покращених елементів LFP та NCM. Програмне забезпечення з автопілотами другого та третього рівнів тепер присутнє навіть у базових версіях китайських брендів.

Автомобіль перетворився на персонального асистента, який самостійно планує маршрут через вільні зарядні хаби. Розумний софт мінімізує час очікування та забезпечує максимальну ефективність поїздок. Сьогоднішня середня швидкість заряджання на рівні 15-20 хвилин робить експлуатацію електрокара максимально наближеною до звичних заправок пальним.

Ринкові перспективи

Прогноз на 2027 рік обіцяє справжній бум на ринку вживаних електричних авто віком 3-5 років. Якщо зараз вторинний сегмент лише формується та надає великий вибір, то наступного року очікується значне зростання кількості пропозицій.

Технологічний стрибок у 2027 році забезпечить початок масового використання твердотільних батарей. Це дозволить збільшити середній запас ходу до 600-800 км, а в окремих моделях й понад 1000 км. Роз’єми та стандарти стануть єдиними (NACS/CCS2), що зітре кордони між авто з США, Китаю та Європи. Заряджання на надшвидких хабах має скоротитися до 8-12 хвилин. А технологія V2H дозволить використовувати транспортний засіб як джерело живлення для будинку протягом кількох днів.