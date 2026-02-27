Електромобілі з найбільшою кількістю технічних проблем у 2026 році

Десять найменш надійних електрокарів у 2026 році
Перехід на електричний транспорт часто мотивується прагненням зменшити витрати на енергію та сервісне обслуговування. Однак дані компанії eCarsTrade за 2026 рік свідчать, що володіння певними моделями електрокарів може бути пов’язане з численними технічними негараздами.
Про це повідомив GOBankingRates.
Технічні виклики
Експлуатація електромобіля дозволяє заощаджувати на паливі. Завдяки меншій кількості рухомих компонентів витрати на ремонт можуть бути на 50% нижчими, ніж у машин з двигуном внутрішнього згоряння. Попри ці переваги, фахівці компанії eCarsTrade зафіксували значну кількість проблем у певних транспортних засобів. Антирейтинг складено на основі кількості активних кампаній з відкликання, обсягу потенційно несправних машин та частоти пошукових запитів щодо відомих поломок.
Розумний вибір електрокара сприяє економії коштів у довгостроковій перспективі, проте важливо уникати моделей з суттєвими проблемами надійності. В іншому випадку фінансова вигода може бути нівельована постійними візитами до сервісних центрів. Покупці, які обирають надійні варіанти, отримують переваги сучасних технологій без зайвого клопоту.
Також читайте:
Чи варто пригнати вживаний електромобіль зі США у 2026 році
Нарешті визначено точний термін служби батарей електромобілів
Моделі за кількістю відкликань
- Volkswagen ID.4: 18 відкликань
- Porsche Taycan: 13 відкликань
- Tesla Model X: 11 відкликань
- Tesla Model S: 10 відкликань
- Ford Mustang Mach-E: 10 відкликань
- Tesla Cybertruck: 8 відкликань
- Nissan Leaf: 8 відкликань
- Tesla Model 3: 7 відкликань
- Chevrolet Bolt EV: 6 відкликань
- Kia EV6: 3 відкликання
Читайте Новини.LIVE!