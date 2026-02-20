Вживані електромобілі зі США 2026: чи вигідно пригнати в Україну

Продаж електромобілів на аукціоні в США. Фото: frontend-con.io

Американський ринок електричного транспорту на початку 2026 року демонструє перехід до стадії зрілого зростання та пропонує привабливі умови для придбання вживаних моделей. Завдяки масовому виходу авто з лізингу та повній технологічній уніфікації купівля машини з аукціону стає раціональним фінансовим рішенням.

Технологічна уніфікація

На початку 2026 року завершився процес повної інтеграції єдиного зарядного стандарту NACS, який раніше був ексклюзивною розробкою Tesla. Тепер такі гіганти як Ford, GM, Rivian та Hyundai оснащують нові моделі відповідним портом безпосередньо на конвеєрі, що значно спрощує експлуатацію.

Фахівці зазначають, що цей крок остаточно позбавив власників потреби використовувати сторонні перехідники при використанні станцій. Будь-який американський електрокар 2026 року має повний доступ до найрозвиненішої мережі зарядок у світі. Для українського ринку це означає, що імпортовані авто стають більш універсальними та зручнішими у щоденному використанні.

Економічна вигода

Аналітики вважають 2026 рік вигідним для купівлі авто з пробігом, позаяк на ринок масово виходять машини після завершення лізингу 2023–2024 років. Це призвело до значного збільшення пропозиції на торгівельних майданчиках. Наприклад, вживана Tesla Model Y оновленої серії Juniper з запасом ходу 530 км зараз коштує близько 28 000 доларів, тоді як нова модель обійдеться у 46 000 доларів.

Експерти Global Electric підкреслюють, що вартість популярних моделей на кшталт Ford Mustang Mach-E знизилася майже на 40% порівняно з ціною нових екземплярів. При цьому більшість транспортних засобів мають чинну заводську гарантію на акумулятори протягом наступних 5 або 6 років. Суворі американські лізингові умови щодо пробігу гарантують, що машини приїжджають у стані, який можна схарактеризувати як майже новий.

Нові фаворити

Окрім звичних лідерів, ринок завоювали нові гравці, серед яких компактний кросовер Rivian R2 та сімейний кросовер Hyundai IONIQ 9 з запасом ходу 550 км. Також значну увагу привертає Ford F-150 Lightning, який у вживаному стані віком 2–3 роки можна придбати за 35 000 доларів, що значно менше його початкової вартості у 58 000 доларів. Повернення доступного Chevy Bolt на платформі Ultium за ціною від 25 000 доларів також розширило можливості для бюджетного сегмента.