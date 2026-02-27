Электромобили с наибольшим количеством технических проблем в 2026 году

Ford Mustang Mach-E. Фото: topgear.com

Переход на электрический транспорт часто мотивируется стремлением уменьшить расходы на энергию и сервисное обслуживание. Однако данные компании eCarsTrade за 2026 год свидетельствуют, что владение определенными моделями электрокаров может быть связано с многочисленными техническими проблемами.

Об этом сообщил GOBankingRates.

Технические вызовы

Эксплуатация электромобиля позволяет экономить на топливе. Благодаря меньшему количеству подвижных компонентов расходы на ремонт могут быть на 50% ниже, чем у машин с двигателем внутреннего сгорания.

Несмотря на эти преимущества, специалисты компании eCarsTrade зафиксировали значительное количество проблем у определенных транспортных средств. Антирейтинг составлен на основе количества активных кампаний по отзыву, объема потенциально неисправных машин и частоты поисковых запросов по известным поломкам.

Разумный выбор электрокара способствует экономии средств в долгосрочной перспективе, однако важно избегать моделей с существенными проблемами надежности. В противном случае финансовая выгода может быть нивелирована постоянными визитами в сервисные центры. Покупатели, которые выбирают надежные варианты, получают преимущества современных технологий без лишних хлопот.

Модели по количеству отзывов