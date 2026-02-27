Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Десять наименее надежных электрокаров в 2026 году

Десять наименее надежных электрокаров в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 17:40
Электромобили с наибольшим количеством технических проблем в 2026 году
Ford Mustang Mach-E. Фото: topgear.com

Переход на электрический транспорт часто мотивируется стремлением уменьшить расходы на энергию и сервисное обслуживание. Однако данные компании eCarsTrade за 2026 год свидетельствуют, что владение определенными моделями электрокаров может быть связано с многочисленными техническими проблемами.

Об этом сообщил GOBankingRates.

Реклама
Читайте также:

Технические вызовы

Эксплуатация электромобиля позволяет экономить на топливе. Благодаря меньшему количеству подвижных компонентов расходы на ремонт могут быть на 50% ниже, чем у машин с двигателем внутреннего сгорания.

Несмотря на эти преимущества, специалисты компании eCarsTrade зафиксировали значительное количество проблем у определенных транспортных средств. Антирейтинг составлен на основе количества активных кампаний по отзыву, объема потенциально неисправных машин и частоты поисковых запросов по известным поломкам.

Разумный выбор электрокара способствует экономии средств в долгосрочной перспективе, однако важно избегать моделей с существенными проблемами надежности. В противном случае финансовая выгода может быть нивелирована постоянными визитами в сервисные центры. Покупатели, которые выбирают надежные варианты, получают преимущества современных технологий без лишних хлопот.

Также читайте:

Стоит ли пригнать подержанный электромобиль из США в 2026 году

Наконец определен точный срок службы батарей электромобилей

Модели по количеству отзывов

  1. Volkswagen ID.4: 18 отзывов
  2. Porsche Taycan: 13 отзывов
  3. Tesla Model X: 11 отзывов
  4. Tesla Model S: 10 отзывов
  5. Ford Mustang Mach-E: 10 отзывов
  6. Tesla Cybertruck: 8 отзывов
  7. Nissan Leaf: 8 отзывов
  8. Tesla Model 3: 7 отзывов
  9. Chevrolet Bolt EV: 6 отзывов
  10. Kia EV6: 3 отзыва

Tesla авто Ford электрокары Porsche проблемы автомобиль Volkswagen електромобиль Nissan
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации