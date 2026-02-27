Электромобили с наибольшим количеством технических проблем в 2026 году

Десять наименее надежных электрокаров в 2026 году
Переход на электрический транспорт часто мотивируется стремлением уменьшить расходы на энергию и сервисное обслуживание. Однако данные компании eCarsTrade за 2026 год свидетельствуют, что владение определенными моделями электрокаров может быть связано с многочисленными техническими проблемами.
Об этом сообщил GOBankingRates.
Технические вызовы
Эксплуатация электромобиля позволяет экономить на топливе. Благодаря меньшему количеству подвижных компонентов расходы на ремонт могут быть на 50% ниже, чем у машин с двигателем внутреннего сгорания.
Несмотря на эти преимущества, специалисты компании eCarsTrade зафиксировали значительное количество проблем у определенных транспортных средств. Антирейтинг составлен на основе количества активных кампаний по отзыву, объема потенциально неисправных машин и частоты поисковых запросов по известным поломкам.
Разумный выбор электрокара способствует экономии средств в долгосрочной перспективе, однако важно избегать моделей с существенными проблемами надежности. В противном случае финансовая выгода может быть нивелирована постоянными визитами в сервисные центры. Покупатели, которые выбирают надежные варианты, получают преимущества современных технологий без лишних хлопот.
Также читайте:
Стоит ли пригнать подержанный электромобиль из США в 2026 году
Наконец определен точный срок службы батарей электромобилей
Модели по количеству отзывов
- Volkswagen ID.4: 18 отзывов
- Porsche Taycan: 13 отзывов
- Tesla Model X: 11 отзывов
- Tesla Model S: 10 отзывов
- Ford Mustang Mach-E: 10 отзывов
- Tesla Cybertruck: 8 отзывов
- Nissan Leaf: 8 отзывов
- Tesla Model 3: 7 отзывов
- Chevrolet Bolt EV: 6 отзывов
- Kia EV6: 3 отзыва
Читайте Новини.LIVE!