Как увеличивается запас хода электромобиля весной

Volkswagen ID.Unyx в Киеве. Фото: Topcars UA

Весеннее потепление приносит настоящее второе дыхание для аккумуляторов электрокаров из-за стабилизации температурных условий. При показателе термометра выше 15°C запас хода возрастает на 20-30%, а иногда и на 40% по сравнению с зимой. В 2026 году благодаря внедрению новейших термосистем, например, в Volkswagen ID.Unyx или BYD Sea Lion, этот эффект стал еще более ощутимым для водителей.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Global Electric.

Химическая идиллия

Аккумулятор электромобиля функционирует максимально эффективно, когда температура воздуха выше 15°C, так как внутреннее сопротивление внутри ячеек батареи минимизируется. В таком умеренном тепле химические процессы происходят быстрее, а ионам лития легче перемещаться от анода к катоду. Это позволяет системе отдавать и накапливать энергию с минимальными потерями.

Особую роль играет полноценная работа рекуперативного торможения. Если зимой холодная батарея ограничивает мощность возврата энергии для защиты ячеек, то весной система рекуперации работает на 100%. Каждая остановка перед светофором или спуск с холма становятся источником дополнительных километров для общего пробега.

Экономия энергии

Существенное увеличение дистанции поездки связано с уменьшением нагрузки на бортовые системы. Зимой обогрев салона и подогрев самой батареи может потреблять до 5-8 кВт каждый час. При температуре выше 15°C затраты энергии на термоменеджмент падают почти до нуля, что мгновенно отображается на приборной панели.

В 2026 году современные тепловые помпы требуют лишь 0,5-1 кВт для поддержания комфортной атмосферы в салоне. Это почти не влияет на общий пробег автомобиля. Такой режим позволяет планировать дальние путешествия по Украине, так как реальные показатели становятся максимально приближенными к паспортным данным по циклу WLTP.

Физика воздуха

Теплый воздух имеет меньшую плотность, чем холодный, что снижает аэродинамическое сопротивление при движении по трассе. Электромобили тратят меньше энергии на преодоление воздушных потоков, что добавляет дополнительные 2-3% к общей эффективности.

Кроме экономии во время движения, весна ускоряет процесс зарядки. На станциях батареи при температуре выше 15°C сразу принимают максимальный ток без предварительного разогрева. Это позволяет значительно сократить время пребывания на зарядных пунктах.

Правильная эксплуатация

Для максимального использования преимуществ теплого сезона стоит обратить внимание на давление в шинах. С потеплением воздух внутри колес расширяется, поэтому проверка этого показателя является обязательной во избежание чрезмерного сопротивления качению. Также целесообразно использовать режим одной педали, что позволяет добавить до 10-15 км пробега в городских условиях, пользуясь идеальной рекуперацией.

Золотым стандартом для литий-ионных и литий-железо-фосфатных батарей считается диапазон от +15°C до +25°C. При экстремальной жаре свыше +35°C часть энергии снова начнет тратиться на активное охлаждение системы, чтобы избежать деградации ячеек.