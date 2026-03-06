Масло в электрокаре: когда проводить первую замену

Обслуживание электромобиля. Фото: insideevs.com

Эксплуатация электромобиля требует внимательного отношения к состоянию редуктора, который передает крутящий момент к колесам. Своевременная смена технической жидкости позволяет избежать преждевременного износа подшипников и обеспечивает тихую работу трансмиссии.

Об этом сообщил Global Electric.

Реклама

Читайте также:

Обкатка узла

Период притирки новых деталей в трансмиссии сопровождается появлением микроскопической металлической стружки в смазке. Так как большинство редукторов не имеют полноценных фильтров, эта абразивная пыль циркулирует по системе и постепенно разрушает подшипники.

Маркетинговые обещания о пожизненном использовании технической жидкости обычно рассчитаны только на гарантийный срок эксплуатации до 100 000 км. В 2026 году практика сервисных центров подтверждает, что игнорирование ТО приводит к появлению постороннего гула и выходу узла из строя.

Оптимальные сроки

Первую замену масла в новом электрокаре необходимо провести на пробеге от 5000 до 10 000 км. На этом этапе сливная жидкость часто имеет черный цвет с металлическим отливом из-за активных процессов притирки шестерен.

Для китайских моделей BYD и Zeekr первое обслуживание рекомендуется уже на отметке 5000 км из-за возможного использования консервационных смесей на заводах. Владельцам Tesla стоит проверить состояние масла после 20 000 км, тогда как для Volkswagen серии ID этот срок составляет 15 000 км, а для Nissan Leaf — 30 000 км.

Факторы износа

Резкие температурные колебания способствуют накоплению конденсата внутри корпуса редуктора. Вода смешивается с маслом и создает эмульсию, что критически снижает защитные свойства масла и ускоряет коррозионные процессы.

Динамичная езда с большим крутящим моментом провоцирует перегрев масла и разрушение его молекулярной структуры. Также на состояние узла влияет повышенная влажность воздуха, которая попадает внутрь механизма через вентиляционные отверстия.

Также читайте:

Почему четырехлетние Tesla массово проваливают техосмотры

Вышел серийный электромобиль с самым длинным запасом хода в мире

Специализированные жидкости

Современные электрокары требуют использования специальных флюидов с высокой теплопроводностью и диэлектрическими свойствами. Это необходимо для стабильной работы при высоких оборотах, достигающих от 16 000 до 20 000 об/мин.

Качественная жидкость предотвращает дорогостоящий ремонт, стоимость которого на вторичном рынке может достигать тысяч долларов. Выбор сертифицированных материалов обеспечивает надежное охлаждение двигателя и долговечность трансмиссионного узла.