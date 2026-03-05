Видео
Дата публикации 5 марта 2026 19:45
Провал Tesla: почему электрокары Маска не могут пройти техосмотр
Tesla Model Y 2021 года. Фото: Tesla

Массовые проверки электромобилей в Дании выявили серьезные проблемы с качеством популярной модели Tesla Model Y. Почти половина автомобилей возрастом четыре года не смогли получить разрешение на дальнейшую эксплуатацию из-за критических технических неисправностей.

Об этом сообщил Interia Motoryzacja.

Тревожная статистика

Результаты первого обязательного техосмотра для машин 2021 года выпуска шокировали экспертов датской федерации водителей FDM. Из более 2300 проверенных экземпляров Model Y негативную оценку получили 45% транспортных средств. Такой показатель существенно превышает средний уровень для электрического сегмента, который составляет всего 7%. Для сравнения, прямой конкурент Volkswagen ID.4 продемонстрировал образцовую надежность с долей отказов на уровне 2%.

Больше всего вопросов у специалистов вызвало состояние подвески и рулевого управления. Люфты в элементах подвески обнаружили у каждой пятой проверенной машины, тогда как у конкурентов этот показатель едва достигает 0,1%.

Руководитель отдела технических консультаций FDM Лоне Отто подчеркивает, что это тревожно высокий результат, которого не стоит ожидать от относительно новых авто. Также часто фиксировали проблемы с колесами, тормозной системой и внешним освещением.

Какие ремонты электромобилей Tesla самые дорогие

Почему владельцы электромобилей Tesla пересаживаются на дизель

Реакция производителя

Ситуация с другими моделями бренда также остается сложной на скандинавских рынках. В Дании около 34% седанов Model 3 не прошли проверку, а в Норвегии этот показатель для этой же модели достигает 45%.

Некоторые наблюдатели связывают такие результаты с интенсивной эксплуатацией и большими пробегами, однако официальные органы не считают это главной причиной. Специалисты настаивают на том, что четырехлетнее авто должно быть в лучшем состоянии независимо от километража.

Представители компании Tesla пока отказываются комментировать ситуацию. Между тем спрос на эти электрокары в Европе остается высоким, что иногда заставляет покупателей тратить значительные суммы на ремонт сразу после первого визита в сервисный центр.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
