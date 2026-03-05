Відео
Чому чотирирічні Tesla масово провалюють техогляди

Дата публікації: 5 березня 2026 19:45
Провал Tesla: чому електрокари Маска не можуть пройти техогляд
Tesla Model Y 2021 року. Фото: Tesla

Масові перевірки електромобілів у Данії виявили серйозні проблеми з якістю популярної моделі Tesla Model Y. Майже половина автомобілів віком чотири роки не змогли отримати дозвіл на подальшу експлуатацію через критичні технічні несправності.

Про це повідомив Interia Motoryzacja.

Читайте також:

Тривожна статистика

Результати першого обов'язкового техогляду для машин 2021 року випуску шокували експертів данський федерації водіїв FDM. З понад 2300 перевірених екземплярів Model Y негативну оцінку отримали 45% транспортних засобів. Такий показник суттєво перевищує середній рівень для електричного сегмента, який становить лише 7%. Для порівняння, прямий конкурент Volkswagen ID.4 продемонстрував зразкову надійність з часткою відмов на рівні 2%.

Найбільше запитань у фахівців викликав стан підвіски та кермового управління. Люфти в елементах підвіски виявили у кожної п'ятої перевіреної машини, тоді як у конкурентів цей показник ледь досягає 0,1%.

Керівник відділу технічних консультацій FDM Лоне Отто наголошує, що це тривожно високий результат, якого не варто очікувати від відносно нових авто. Також часто фіксували проблеми з колесами, гальмівною системою та зовнішнім освітленням.

Також читайте:

Які ремонти електромобілів Tesla найдорожчі

Чому власники електромобілів Tesla пересідають на дизель

Реакція виробника

Ситуація з іншими моделями бренду також залишається складною на скандинавських ринках. У Данії близько 34% седанів Model 3 не пройшли перевірку, а в Норвегії цей показник для цієї ж моделі сягає 45%.

Деякі спостерігачі пов'язують такі результати з інтенсивною експлуатацією та великими пробігами, проте офіційні органи не вважають це головною причиною. Фахівці наполягають на тому, що чотирирічне авто має бути в кращому стані незалежно від кілометражу.

Представники компанії Tesla наразі відмовляються коментувати ситуацію. Тим часом попит на ці електрокари в Європі залишається високим, що іноді змушує покупців витрачати значні суми на ремонт одразу після першого візиту до сервісного центру.

Данія Норвегія Tesla авто електрокари проблеми автомобіль техогляд електромобіль
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
