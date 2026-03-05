Провал Tesla: чому електрокари Маска не можуть пройти техогляд

Tesla Model Y 2021 року. Фото: Tesla

Масові перевірки електромобілів у Данії виявили серйозні проблеми з якістю популярної моделі Tesla Model Y. Майже половина автомобілів віком чотири роки не змогли отримати дозвіл на подальшу експлуатацію через критичні технічні несправності.

Тривожна статистика

Результати першого обов'язкового техогляду для машин 2021 року випуску шокували експертів данський федерації водіїв FDM. З понад 2300 перевірених екземплярів Model Y негативну оцінку отримали 45% транспортних засобів. Такий показник суттєво перевищує середній рівень для електричного сегмента, який становить лише 7%. Для порівняння, прямий конкурент Volkswagen ID.4 продемонстрував зразкову надійність з часткою відмов на рівні 2%.

Найбільше запитань у фахівців викликав стан підвіски та кермового управління. Люфти в елементах підвіски виявили у кожної п'ятої перевіреної машини, тоді як у конкурентів цей показник ледь досягає 0,1%.

Керівник відділу технічних консультацій FDM Лоне Отто наголошує, що це тривожно високий результат, якого не варто очікувати від відносно нових авто. Також часто фіксували проблеми з колесами, гальмівною системою та зовнішнім освітленням.

Реакція виробника

Ситуація з іншими моделями бренду також залишається складною на скандинавських ринках. У Данії близько 34% седанів Model 3 не пройшли перевірку, а в Норвегії цей показник для цієї ж моделі сягає 45%.

Деякі спостерігачі пов'язують такі результати з інтенсивною експлуатацією та великими пробігами, проте офіційні органи не вважають це головною причиною. Фахівці наполягають на тому, що чотирирічне авто має бути в кращому стані незалежно від кілометражу.

Представники компанії Tesla наразі відмовляються коментувати ситуацію. Тим часом попит на ці електрокари в Європі залишається високим, що іноді змушує покупців витрачати значні суми на ремонт одразу після першого візиту до сервісного центру.