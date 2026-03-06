Відео
Головна Авто Коли вперше міняти оливу в новому електромобілі

Коли вперше міняти оливу в новому електромобілі

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 06:00
Олива в електрокарі: коли проводити першу заміну
Обслуговування електромобіля. Фото: insideevs.com

Експлуатація електромобіля потребує уважного ставлення до стану редуктора, який передає крутний момент до коліс. Своєчасна зміна технічної рідини дозволяє уникнути передчасного зносу підшипників та забезпечує тиху роботу трансмісії.

Про це повідомив Global Electric.

Обкатка вузла

Період притирання нових деталей у трансмісії супроводжується появою мікроскопічної металевої стружки у мастилі. Позаяк більшість редукторів не мають повноцінних фільтрів, цей абразивний пил циркулює системою та поступово руйнує підшипники.

Маркетингові обіцянки про довічне використання технічної рідини зазвичай розраховані лише на гарантійний термін експлуатації до 100 000 км. У 2026 році практика сервісних центрів підтверджує, що ігнорування ТО призводить до появи стороннього гулу та виходу вузла з ладу.

Оптимальні терміни

Першу заміну оливи в новому електрокарі необхідно провести на пробігу від 5000 до 10 000 км. На цьому етапі зливна рідина часто має чорний колір з металевим відливом через активні процеси притирання шестерень.

Для китайських моделей BYD та Zeekr перше обслуговування рекомендується вже на позначці 5000 км через можливе використання консерваційних сумішей на заводах. Власникам Tesla варто перевірити стан мастила після 20 000 км, тоді як для Volkswagen серії ID цей термін становить 15 000 км, а для Nissan Leaf — 30 000 км.

Фактори зносу

Різкі температурні коливання сприяють накопиченню конденсату всередині корпусу редуктора. Вода змішується з оливою та створює емульсію, що критично знижує захисні властивості мастила та прискорює корозійні процеси.

Динамічна їзда з великим крутним моментом провокує перегрів оливи та руйнування її молекулярної структури. Також на стан вузла впливає підвищена вологість повітря, яка потрапляє всередину механізму через вентиляційні отвори.

Спеціалізовані рідини

Сучасні електрокари потребують використання спеціальних флюїдів з високою теплопровідністю та діелектричними властивостями. Це необхідно для стабільної роботи за високих обертів, що сягають від 16 000 до 20 000 об/хв.

Якісна рідина запобігає дорогому ремонту, вартість якого на вторинному ринку може сягати тисяч доларів. Вибір сертифікованих матеріалів забезпечує надійне охолодження двигуна та довговічність трансмісійного вузла.

Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
