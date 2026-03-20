Продажі електромобілів зростають на тлі війни у Перській затоці

Електромобілі на парковці з зарядними терміналами. Фото: ecarstrade.com

Стрімке зростання цін на нафту через бойові дії у Перській затоці змушує водіїв шукати альтернативу традиційному пальному. У Франції дилери фіксують різке збільшення запитів на купівлю електромобілів після невеликого затишшя на початку року. Головним стимулом для зміни авто стає не екологія, а прагнення захистити бюджет від нестабільності енергетичного ринку.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Lʼautomobiliste.

Паливна криза

Війна на Близькому Сході стала вироком для паливного ринку Європи. Коли витрати на щоденні поїздки стають непередбачуваними, електричні варіанти виглядають значно привабливішими. Водії намагаються діяти на випередження, щоб заощадити на тривалу перспективу.

Перші дані зі спеціалізованих майданчиків підтверджують суттєве зростання кількості візитів до автосалонів. Люди прагнуть уникнути наслідків паливної кризи, яку вважають довготривалою. Попит на електричні моделі знову демонструє позитивну динаміку після періоду стагнації.

Економічний чинник

Профіль покупця у 2026 році суттєво змінився. Тепер люди віддають перевагу електричному транспорту насамперед через фінансові міркування, а не лише заради захисту довкілля. Зменшення залежності від викопного палива перетворилося на пріоритетне завдання для багатьох домогосподарств.

Вартість заряджання батареї залишається менш мінливою порівняно з цінами на нафтопродукти. Така стабільність приваблює клієнтів у часи загальної енергетичної невизначеності. Хоча ціна нової автівки залишається високою, державні субсидії у Франції допомагають подолати цей бар’єр.

Різниця у вартості експлуатації між термічними та електричними моделями продовжує скорочуватися. Поєднання екологічних бонусів та реальної економії робить нові технології конкурентоспроможними. Поточна ситуація лише підкреслила переваги, які раніше були не такими очевидними для масового споживача.