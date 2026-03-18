Наскільки надійний вживаний електромобіль Chevrolet Bolt

Chevrolet Bolt 2018 року.

Вживаний Chevrolet Bolt залишається одним з привабливих варіантів на ринку електричного транспорту завдяки своїй функціональності та значному запасу ходу. Попри гучні відкликання через ризики займання акумуляторів, ця модель демонструє стабільно високу оцінку надійності від провідних експертних агентств. Виробник готує оновлення на 2027 рік, проте поточні версії досі мають переваги в оснащенні та зручності щоденного використання.

Технічні виклики

Протягом семирічного циклу виробництва першого покоління Chevrolet Bolt зіткнувся з серйозними викликами у сфері безпеки. Близько 110 000 автомобілів потрапили під масштабну програму відкликання через небезпеку пожежі, що зрештою призвело до повної заміни батарейних блоків у всіх примірниках.

Незабаром після цього виникла ще одна масова кампанія з відкликання, пов'язана з ризиками займання, які вже не стосувалися акумуляторної батареї. Такі труднощі стали суворим випробуванням для репутації General Motors, проте фахівці розглядають їх як хвороби росту першої серійної розробки.

Рейтинги надійності

Статистика від JD Power малює позитивну картину щодо експлуатаційних якостей електрокара. У 2026 році марка Chevrolet посіла третє місце серед масових брендів у дослідженні довговічності транспортних засобів, що свідчить про високу культуру виробництва.

Дебютна версія Bolt 2017 року отримала від JD Power 82 бали зі 100 за якість та надійність. Запас ходу 383 км дозволив їй випередити тодішнього конкурента Nissan Leaf, який долав лише 172 км. Завдяки цим показникам модель визнали найкращим малим авто року, залишивши позаду навіть популярні бензинові Honda Fit та Toyota Yaris.

Вибір вживаного

Найбільш вдалим варіантом для придбання на вторинному ринку вважаються примірники 2023 року випуску. Ці машини оснащені батареєю більшої місткості та підтримують функцію швидкого заряджання, яка була недоступна для модифікацій, випущених раніше 2020 року.

Крім технічних переваг, остання серія першого покоління зберігає підтримку популярних систем інтеграції смартфонів. На відміну від майбутньої генерації 2027 року, тут доступні Apple CarPlay та Android Auto. Це робить вибір на користь вживаного автомобіля прагматичнішим та зручнішим для сучасного водія.