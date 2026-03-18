Насколько надежен подержанный электромобиль Chevrolet Bolt

Chevrolet Bolt 2018 года. Фото: caranddriver.com

Подержанный Chevrolet Bolt остается одним из привлекательных вариантов на рынке электрического транспорта благодаря своей функциональности и значительному запасу хода. Несмотря на громкие отзывы из-за рисков воспламенения аккумуляторов, эта модель демонстрирует стабильно высокую оценку надежности от ведущих экспертных агентств. Производитель готовит обновление на 2027 год, однако текущие версии до сих пор имеют преимущества в оснащении и удобстве ежедневного использования.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Технические вызовы

В течение семилетнего цикла производства первого поколения Chevrolet Bolt столкнулся с серьезными вызовами в сфере безопасности. Около 110 000 автомобилей попали под масштабную программу отзыва из-за опасности пожара, что в конечном итоге привело к полной замене батарейных блоков во всех экземплярах.

Вскоре после этого возникла еще одна массовая кампания по отзыву, связанная с рисками воспламенения, которые уже не касались аккумуляторной батареи. Такие трудности стали суровым испытанием для репутации General Motors, однако специалисты рассматривают их как болезни роста первой серийной разработки.

Рейтинги надежности

Статистика от JD Power рисует положительную картину относительно эксплуатационных качеств электрокара. В 2026 году марка Chevrolet заняла третье место среди массовых брендов в исследовании долговечности транспортных средств, что свидетельствует о высокой культуре производства.

Дебютная версия Bolt 2017 года получила от JD Power 82 балла из 100 за качество и надежность. Запас хода 383 км позволил ей опередить тогдашнего конкурента Nissan Leaf, который преодолевал всего 172 км. Благодаря этим показателям модель признали лучшим малым авто года, оставив позади даже популярные бензиновые Honda Fit и Toyota Yaris.

Выбор подержанного

Наиболее удачным вариантом для приобретения на вторичном рынке считаются экземпляры 2023 года выпуска. Эти машины оснащены батареей большей емкости и поддерживают функцию быстрой зарядки, которая была недоступна для модификаций, выпущенных ранее 2020 года.

Помимо технических преимуществ, последняя серия первого поколения сохраняет поддержку популярных систем интеграции смартфонов. В отличие от будущей генерации 2027 года, здесь доступны Apple CarPlay и Android Auto. Это делает выбор в пользу подержанного автомобиля более прагматичным и удобным для современного водителя.