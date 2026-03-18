Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Насколько надежен подержанный электромобиль Chevrolet Bolt

Насколько надежен подержанный электромобиль Chevrolet Bolt

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 19:45
Chevrolet Bolt 2018 года. Фото: caranddriver.com

Подержанный Chevrolet Bolt остается одним из привлекательных вариантов на рынке электрического транспорта благодаря своей функциональности и значительному запасу хода. Несмотря на громкие отзывы из-за рисков воспламенения аккумуляторов, эта модель демонстрирует стабильно высокую оценку надежности от ведущих экспертных агентств. Производитель готовит обновление на 2027 год, однако текущие версии до сих пор имеют преимущества в оснащении и удобстве ежедневного использования.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Технические вызовы

В течение семилетнего цикла производства первого поколения Chevrolet Bolt столкнулся с серьезными вызовами в сфере безопасности. Около 110 000 автомобилей попали под масштабную программу отзыва из-за опасности пожара, что в конечном итоге привело к полной замене батарейных блоков во всех экземплярах.

Вскоре после этого возникла еще одна массовая кампания по отзыву, связанная с рисками воспламенения, которые уже не касались аккумуляторной батареи. Такие трудности стали суровым испытанием для репутации General Motors, однако специалисты рассматривают их как болезни роста первой серийной разработки.

Рейтинги надежности

Статистика от JD Power рисует положительную картину относительно эксплуатационных качеств электрокара. В 2026 году марка Chevrolet заняла третье место среди массовых брендов в исследовании долговечности транспортных средств, что свидетельствует о высокой культуре производства.

Дебютная версия Bolt 2017 года получила от JD Power 82 балла из 100 за качество и надежность. Запас хода 383 км позволил ей опередить тогдашнего конкурента Nissan Leaf, который преодолевал всего 172 км. Благодаря этим показателям модель признали лучшим малым авто года, оставив позади даже популярные бензиновые Honda Fit и Toyota Yaris.

Выбор подержанного

Наиболее удачным вариантом для приобретения на вторичном рынке считаются экземпляры 2023 года выпуска. Эти машины оснащены батареей большей емкости и поддерживают функцию быстрой зарядки, которая была недоступна для модификаций, выпущенных ранее 2020 года.

Помимо технических преимуществ, последняя серия первого поколения сохраняет поддержку популярных систем интеграции смартфонов. В отличие от будущей генерации 2027 года, здесь доступны Apple CarPlay и Android Auto. Это делает выбор в пользу подержанного автомобиля более прагматичным и удобным для современного водителя.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации