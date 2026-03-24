Найактуальніші електромобілі для купівлі в Україні у 2026 році

Український авторинок весною 2026 року демонструє еволюцію електричного транспорту та нових гібридних платформ. Продавці пропонують футуристичні моделі з передовим програмним забезпеченням. Покупці тепер мають доступ до технологічних кросоверів та седанів з реальним запасом ходу понад 500 км.

Читайте також:

Китайські фаворити

Серія Sea Lion від бренду BYD стала бестселером цього року завдяки інноваційним технічним рішенням. Кросовер Sea Lion 07 побудований на базі сучасної архітектури e-Platform 3.0 Evo та пропонує надшвидку зарядку батареї. Ця модель успішно конкурує з визнаними світовими лідерами сегмента завдяки інтелектуальній системі повного приводу.

Компактна новинка Sea Lion 05 орієнтована на міську експлуатацію та отримала гібридну систему п’ятого покоління DM-i 5.0. Таке поєднання дозволяє досягти рекордної паливної ефективності на рівні менш як 3,5 л/100 км. Це оптимальний вибір для водіїв, які прагнуть поєднати переваги чистої електрики з автономністю традиційних двигунів.

Технологічні кросовери

Volkswagen ID.Unyx представляє нову лінійку німецького концерну, яка вдало поєднує фірмову ергономіку зі свіжими цифровими рішеннями. Його подібний до купе силует та спортивні налаштування підвіски роблять це авто найбільш стильним представником великого сімейства ID. Модель підкреслює статус власника та пропонує передові розробки в інтер’єрі.

Кросовер BYD Song Plus залишається одним з найбільш популярних серед приватних автовласників України. Електрична версія забезпечує безшумний рух та запас ходу понад 500 км у максимальному комфорті. Гібридний варіант моделі дозволяє долати до 150 км виключно на електричній тязі, що повністю закриває щоденні потреби міських поїздок.

Також читайте:

Як збільшується запас ходу електромобіля навесні

Вийшов серійний електромобіль з найдовшим запасом ходу у світі

Спортивний характер

На український ринок нарешті вийшла Mazda EZ-6, яка стала результатом успішної співпраці японських та китайських інженерів. Седан зберіг фірмову керованість та динаміку класичних моделей бренду, отримавши при цьому потужну електричну начинку. Автомобіль доступний як у чистому електричному виконанні, так і у варіанті з подовжувачем ходу для тривалих мандрівок.

Любителі агресивного дизайну та оффроуд стилю звертають увагу на Leopard 3 від суббренду BYD FangChengBao. Цей компактний повнопривідний електромобіль вирізняється посиленою підвіскою та футуристичним оформленням салону. Машина однаково впевнено почувається в щільному міському трафіку та на легкому бездоріжжі за межами мегаполісів.