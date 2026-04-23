Рейтинг автомобілів за довговічністю на дорогах: деякі бренди дивують

Дослідження довговічності автомобілів виявило бренди, що мають найбільші шанси подолати позначку у 400 000 км пробігу. Лише чотири марки змогли перевищити середньоринковий показник надійності, що становить 4,8%. Ці дані базуються на аналізі мільйонів транспортних засобів та демонструють суттєвий розрив між лідерами галузі та преміальними виробниками.

Японські лідери

Абсолютним фаворитом рейтингу за версією iSeeCars стала Toyota. Шанс того, що автомобіль цієї марки прослужить понад 400 000 км, становить 17,8%, що у 3,7 раза вище за середній показник. Це робить японського виробника головним вибором для тих, хто планує тривалу експлуатацію без капітального ремонту основних вузлів.

Слідом за лідером ідуть Lexus та Honda із показниками 12,8% та 10,8% відповідно. У сегменті надійних машин також закріпилася Acura, яка демонструє ймовірність тривалої служби на рівні 7,2%. Ці автівки залишаються популярними на вторинному ринку саме завдяки запасу міцності.

Американський стандарт

Серед представників ринку США найкращі результати показали марки GMC та Tesla, чий показник сягнув 4,6%. Це впритул наближає їх до середньоринкового значення, проте не дозволяє перевершити його. Популярні бренди Chevrolet та Cadillac відстають зовсім трохи, демонструючи ймовірність подолання рекордного пробігу у 4,5% випадків. Такі результати є прийнятними для великих позашляховиків та сучасних електрокарів.

Достатньо стабільні результати також демонструють Mazda та пікапи Ram. Їхні шанси на виживання після 400 000 км становлять 3,6% та 3,5% відповідно. Попри те, що ці цифри нижчі за середні, вони все ще дозволяють брендам триматися у верхній частині списку поруч із такими гігантами як Ford, чий показник зупинився на позначці 3,1%.

Європейські аутсайдери

Найбільше розчарування чекає на прихильників преміумсегмента. BMW та Volkswagen мають лише 0,4% шансів досягти критичного пробігу, а показник Audi становить скромні 0,3%. Це означає, що складні технологічні рішення та дорогі матеріали не гарантують витривалості агрегатів у довгостроковій перспективі. Більшість європейських моделей розраховані на комфорт протягом перших років експлуатації. Бренди Land Rover, Jaguar та MINI опинилися наприкінці списку з мінімальними або нульовими шансами на рекордне довголіття.

Схожа ситуація спостерігається й у корейських виробників Kia та Hyundai, чиї показники не перевищують 0,6%. Такі результати підкреслюють тенденцію, за якої більшість сучасних машин проєктуються для використання протягом гарантійного терміну. Марки Mercedes-Benz та Volvo також не вразили, отримавши 1,7% та 2,2% відповідно.

