Пять семейных минивэнов с самым большим грузовым пространством

Honda Odyssey 2026 года. Фото: guideautoweb.com

Лидерами по уровню практичности и внутреннего объема среди семейных автомобилей в 2026 году остаются минивэны. Пока кроссоверы жертвуют пространством ради агрессивного дизайна, эти машины предлагают максимальную вместимость для пассажиров и грузов. Рейтинг моделей с наибольшим объемом багажного отделения демонстрирует преимущество над большинством популярных SUV. Каждая из представленных автомобилей имеет уникальные системы трансформации салона для перевозки крупногабаритных вещей.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Вместительность лидеров

Honda Odyssey возглавляет список с рекордным показателем грузового пространства около 4411 л при сложенных креслах. Традиционный подход к проектированию позволил опередить конкурентов благодаря системе Magic Slide, обеспечивающей гибкую настройку второго ряда. Двигатель V6 мощностью 282 л.с. потребляет около 10,7 л/100 км в смешанном цикле, что является платой за классическую надежность и отсутствие гибридных установок в линейке.

Электрический Volkswagen I.D. Buzz занимает второе место с объемом багажника 4120 л, сочетая ретро-стиль и современные технологии. Модель оснащена батареей емкостью 91 кВт-ч и предлагает запас хода около 370 км на одном заряде. Мощность силовой установки в версии с полным приводом достигает 335 л.с., делая это авто самым мощным в своем классе. Несмотря на временную паузу в продажах, модель остается одной из самых обсуждаемых на рынке из-за своего уникального формата.

Практические решения

Kia Carnival предлагает 4108 л полезного пространства и внешность, максимально напоминающую современные внедорожники. Гибридная силовая установка на базе двигателя 1,6 л демонстрирует расход топлива на уровне 7,35 л/100 км. Клиенты могут выбрать и более мощный вариант с двигателем V6, однако экономичность такой версии значительно ниже и составляет 11,2 л/100 км. Модель удачно сочетает брутальный вид с внутренней вместительностью для больших компаний.

Chrysler Pacifica имеет объем 3978 л и уникальную технологию Stow n' Go для быстрого сокрытия сидений в полу. Модель 2027 года получила обновленный дизайн, но сохранила проверенный двигатель 3,5 л V6 мощностью 287 л.с. Это авто отличается премиальной отделкой салона, хотя средний расход топлива составляет от 10,7 до 11,8 л/100 км.

Экономный гибрид

Toyota Sienna замыкает пятерку с грузовым объемом 2860 л, что значительно меньше из-за невозможности полного демонтажа второго ряда сидений. Несмотря на это, общий пассажирский объем в 4600 л обеспечивает высокий уровень уюта для большой семьи во время длительных путешествий. Главным преимуществом модели является стандартная гибридная установка на базе двигателя 2,5 л, которая потребляет всего 6,5-6,7 л/100 км в комбинированном режиме эксплуатации. Гибридная система выдает суммарную мощность 245 л.с., чего вполне достаточно для уверенного движения по трассе даже с полной загрузкой. Модель предлагается как с передним, так и с полным приводом.

