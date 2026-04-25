Пʼять сімейних мінівенів з найбільшим вантажним простором

Honda Odyssey 2026 року. Фото: guideautoweb.com

Лідерами за рівнем практичності та внутрішнього об'єму серед сімейних автомобілів у 2026 році залишаються мінівени. Поки кросовери жертвують простором заради агресивного дизайну, ці машини пропонують максимальну місткість для пасажирів та вантажів. Рейтинг моделей з найбільшим об'ємом багажного відділення демонструє перевагу над більшістю популярних SUV. Кожна з представлених автівок має унікальні системи трансформації салону для перевезення великогабаритних речей.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Місткість лідерів

Honda Odyssey очолює список з рекордним показником вантажного простору близько 4411 л при складених кріслах. Традиційний підхід до проєктування дозволив випередити конкурентів завдяки системі Magic Slide, що забезпечує гнучке налаштування другого ряду. Двигун V6 потужністю 282 к.с. споживає близько 10,7 л/100 км у змішаному циклі, що є платою за класичну надійність та відсутність гібридних установок у лінійці.

Електричний Volkswagen I.D. Buzz посідає друге місце з об'ємом багажника 4120 л, поєднуючи ретро-стиль та сучасні технології. Модель оснащена батареєю місткістю 91 кВт-год та пропонує запас ходу близько 370 км на одному заряді. Потужність силової установки у версії з повним приводом сягає 335 к.с., роблячи це авто найпотужнішим у своєму класі. Попри тимчасову паузу у продажах, модель залишається однією з найбільш обговорюваних на ринку через свій унікальний формат.

Практичні рішення

Kia Carnival пропонує 4108 л корисного простору та зовнішність, що максимально нагадує сучасні позашляховики. Гібридна силова установка на базі двигуна 1,6 л демонструє витрату пального на рівні 7,35 л/100 км. Клієнти можуть обрати й потужніший варіант з двигуном V6, проте економічність такої версії значно нижча та становить 11,2 л/100 км. Модель вдало поєднує брутальний вигляд з внутрішньою місткістю для великих компаній.

Chrysler Pacifica має об'єм 3978 л та унікальну технологію Stow n' Go для швидкого приховування сидінь у підлозі. Модель 2027 року отримала оновлений дизайн, але зберегла перевірений двигун 3,5 л V6 потужністю 287 к.с. Це авто вирізняється преміальним оздобленням салону, хоча середня витрата пального становить від 10,7 до 11,8 л/100 км.

Економний гібрид

Toyota Sienna замикає п'ятірку з вантажним об'ємом 2860 л, що значно менше через неможливість повного демонтажу другого ряду сидінь. Попри це, загальний пасажирський об'єм у 4600 л забезпечує високий рівень затишку для великої родини під час тривалих подорожей. Головною перевагою моделі є стандартна гібридна установка на базі двигуна 2,5 л, яка споживає лише 6,5-6,7 л/100 км у комбінованому режимі експлуатації. Гібридна система видає сумарну потужність 245 к.с., чого цілком достатньо для впевненого руху по трасі навіть з повним завантаженням. Модель пропонується як з переднім, так і з повним приводом.

