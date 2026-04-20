Механики назвали авто 2026 года, которые будут служить десятилетиями

Отчеты S&P Global свидетельствуют, что средний возраст авто на дорогах составляет 12,8 года, однако не все бренды демонстрируют одинаковую выносливость. Эксперты отрасли назвали конкретные модели, способные беспроблемно служить десятилетиями при условии регулярного ухода. Надлежащая инвестиция в проверенные временем технологии также обеспечивает высокую остаточную стоимость транспортного средства.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Выносливые платформы

Бренд-амбассадор Turn5 Inc и AmericanTrucks.com Джастин Дуган подчеркивает важность выбора моделей, построенных на проверенных временем базах. Вместо погони за совершенно новыми разработками стоит обращать внимание на усовершенствованные версии существующих архитектур. Такой подход гарантирует, что основные компоненты, в частности двигатель и трансмиссия, уже прошли этап исправления детских ошибок.

"Стоит рассматривать модели 2026 года, построенные с использованием зрелых платформ, а не совершенно новых", — утверждает Дуган. Он объясняет, что производители вкладывают годы в развитие таких решений, что делает силовые агрегаты менее склонными к частым визитам на СТО.

Японские лидеры

Бренд Honda традиционно остается фаворитом в вопросах выносливости и практичности. Автомобильный аналитик CarEdge.com Джастин Фишер, считает модели Accord, Civic и кроссовер CR-V настоящими победителями по показателю способности преодолевать большие расстояния. Эксперт отрасли с AutoInsurance.org Мелани Массон особенно выделяет CR-V как универсальный выбор благодаря маневренности и комплексу безопасности Honda Sensing.

Toyota продолжает удерживать статус лидера надежности, хотя стоимость машин 2026 года несколько выросла. Джастин Фишер рекомендует обращать внимание на Camry, гибридный Highlander и новый RAV4. Мелани Массон добавляет в этот перечень минивэн Sienna с полным приводом, отмечая, что эти машины легко преодолевают порог в десять лет эксплуатации при регулярном сервисе.

Долговечные гибриды

Корейские производители Hyundai и Kia продемонстрировали значительный прогресс в долговечности своих агрегатов в последнее время. Вице-президент по развитию бизнеса ACV Auctions Рэнди Барон отмечает, что эти автомобили все чаще уверенно преодолевают отметку в 160 000 км без серьезных проблем. Гибридная модель Hyundai Elantra получила высокие баллы за надежность от Consumer Reports, опередив многих конкурентов в своем сегменте.

В люксовом сегменте, по данным JD Power, первенство уже третий год подряд удерживает Lexus. Рэнди Барон подчеркивает, что сочетание инженерных решений и низкой стоимости владения делает этот бренд безоговорочным фаворитом. Седан Lexus LS, производство которого планируют завершить после 2026 года, остается одним из самых выносливых автомобилей представительского класса.

Ранее Новини.LIVE писали о лучших автомобилях, которые почти никогда не ломаются. Данные CarEdge помогли определить модели, которые требуют минимальных вложений в течение первого десятилетия эксплуатации.

Также мы представляли ТОП-10 авто, на которых владельцы ездят более 15 лет. Рейтинг iSeeCars демонстрирует верность водителей одному транспортному средству длительный период.