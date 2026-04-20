Механіки назвали авто 2026 року, які служитимуть десятиліттями

Toyota Sienna 2026 року. Фото: Toyota

Звіти S&P Global свідчать, що середній вік авто на дорогах становить 12,8 року, проте не всі бренди демонструють однакову витривалість. Експерти галузі назвали конкретні моделі, що здатні безпроблемно служити десятиліттями за умови регулярного догляду. Належна інвестиція в перевірені часом технології також забезпечує високу залишкову вартість транспортного засобу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Витривалі платформи

Бренд-амбасадор Turn5 Inc. та AmericanTrucks.com Джастін Дуган наголошує на важливості вибору моделей, побудованих на перевірених часом базах. Замість гонитви за абсолютно новими розробками варто звертати увагу на вдосконалені версії наявних архітектур. Такий підхід гарантує, що основні компоненти, зокрема двигун та трансмісія, вже пройшли етап виправлення дитячих помилок.

"Варто розглядати моделі 2026 року, побудовані з використанням зрілих платформ, а не цілком нових", — стверджує Дуган. Він пояснює, що виробники вкладають роки у розвиток таких рішень, що робить силові агрегати менш схильними до частих візитів на СТО.

Японські лідери

Бренд Honda традиційно залишається фаворитом у питаннях витривалості та практичності. Автомобільний аналітик CarEdge.com Джастін Фішер, вважає моделі Accord, Civic та кросовер CR-V справжніми переможцями за показником здатності долати великі відстані. Експертка галузі з AutoInsurance.org Мелані Массон особливо виділяє CR-V як універсальний вибір завдяки маневровості та комплексу безпеки Honda Sensing.

Читайте також:

Toyota продовжує утримувати статус лідера надійності, хоча вартість машин 2026 року дещо зросла. Джастін Фішер рекомендує звертати увагу на Camry, гібридний Highlander та новий RAV4. Мелані Массон додає до цього переліку мінівен Sienna з повним приводом, зазначаючи, що ці машини легко долають поріг у десять років експлуатації при регулярному сервісі.

Довговічні гібриди

Корейські виробники Hyundai та Kia продемонстрували значний прогрес у довговічності своїх агрегатів останнім часом. Віцепрезидент з розвитку бізнесу ACV Auctions Ренді Барон зазначає, що ці автомобілі все частіше впевнено долають позначку у 160 000 км без серйозних проблем. Гібридна модель Hyundai Elantra отримала високі бали за надійність від Consumer Reports, випередивши багатьох конкурентів у своєму сегменті.

У люксовому сегменті, за даними JD Power, першість вже третій рік поспіль утримує Lexus. Ренді Барон підкреслює, що поєднання інженерних рішень та низької вартості володіння робить цей бренд беззаперечним фаворитом. Седан Lexus LS, виробництво якого планують завершити після 2026 року, залишається одним з найвитриваліших автомобілів представницького класу.

Раніше Новини.LIVE писали про найкращі автомобілі, які майже ніколи не ламаються. Дані CarEdge допомогли визначити моделі, які потребують мінімальних вкладень протягом першого десятиліття експлуатації.

Також ми представляли ТОП-10 авто, на яких власники їздять понад 15 років. Рейтинг iSeeCars демонструє вірність водіїв одному транспортному засобу тривалий період.