Названы скрытые дефекты популярных подержанных авто в Украине

Audi Q7 2016 года.

Рынок подержанных автомобилей в Украине переполнен предложениями, которые, на первый взгляд, кажутся идеальными. Однако за привлекательным дизайном и положительными отзывами часто скрываются критические дефекты, требующие значительных затрат. Эксперт назвал модели, чья репутация надежности не всегда соответствует реальному техническому состоянию после нескольких лет эксплуатации.

Японские нюансы

Популярная Toyota Camry 40 часто считается эталоном выносливости, однако она имеет слабое лакокрасочное покрытие. Кузов и днище довольно быстро покрываются коррозией, а шумоизоляция остается на низком уровне. В версиях с бензиновым двигателем 3,5 л автоматическая коробка передач испытывает чрезмерную нагрузку, из-за чего ее ресурс значительно меньше по сравнению с модификацией 2,4 л.

Кроссовер Toyota RAV4 с дизельным двигателем 2,2 D4D также скрывает финансовую ловушку для покупателя. Хотя сам агрегат считается ресурсным, стоимость замены топливных форсунок может достигать 20% от рыночной цены всего автомобиля. Одна новая форсунка стоит около 500 евро, а полный ремонт топливной системы с работой обойдется в сумму 2500-3000 долларов.

Немецкий риск

Audi Q7 второго поколения с бензиновым двигателем 3 л разочаровывает ограниченным ресурсом и склонностью к появлению задиров в цилиндрах. Обслуживание механизма ГРМ на этом агрегате стоит от 3000 долларов, что делает эксплуатацию подержанного премиум-класса неоправданно дорогой. При этом реальный расход топлива в городском цикле держится на уровне 16 л/100 км.

Volkswagen Passat B6 с турбированным двигателем 1,4 л стал настоящим испытанием для владельцев из-за постоянного дефицита масла и проблем с турбиной. Кузов этой модели, как и следующего поколения B7, чрезвычайно подвержен ржавлению в районе дверных ручек, арок и порогов. Найти экземпляр без следов коррозии или полного перекрашивания в Украине становится все сложнее.

Кроссоверы-клоны

Новые поколения Mitsubishi Outlander и Nissan Rogue часто называют технологичными, однако качество материалов в них существенно упало. Бензиновый двигатель 2,5 л не обеспечивает достаточной динамики, что делает обгоны на трассе при скорости свыше 90 км/ч сложными и опасными. Салон быстро теряет вид: кнопки стираются, а руль портится уже при пробеге около 100 000 км.

Первые генерации Audi Q5 и Volkswagen Tiguan с бензиновыми моторами редко проезжают более 200 000 км без капитального вмешательства. Основные претензии касаются растяжения цепи привода и преждевременного выхода из строя турбин до достижения 150 000 км пробега. Стоимость замены комплекта ГРМ вместе с запчастями составляет от 45 000 до 60 000 грн.

Проблемные электрички

Электромобиль Polestar привлекает дизайном, однако имеет существенные эргономические ограничения внутри салона. Центральная консоль забирает слишком много места в ногах, а крыша расположена слишком низко над головой водителя. Эта модель подходит только для людей с ростом до 175 см и небольшим весом, иначе поездки будут сопровождаться постоянным дискомфортом.

Jaguar I-Pace на вторичном рынке выглядит привлекательно по цене около 25 000 долларов, но скрывает проблему с бракованными батареями. Из-за некорректной работы системы охлаждения аккумуляторы подвержены перегреву и вздутию, что резко уменьшает запас хода с 400 км до 150 км. Выявить такой брак при осмотре практически невозможно, что делает покупку лотереей.

