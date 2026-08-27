Як виявити масложор при огляді перед купівлею авто з пробігом

Сизий дим з вихлопної труби. Фото: wynns.uk.co

Купівля вживаного автомобіля завжди вимагає уважної перевірки технічного стану його основних агрегатів. Однією з найгірших проблем для нового власника може стати масложор, який призводить до постійних витрат на мастило та ремонту двигуна. Але існує можливість самостійно оцінити стан силового агрегату та відсіяти сумнівні пропозиції. Кілька простих перевірок під час огляду допоможуть вчасно помітити знос деталей.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал Exist.ua.

Реклама

Огляд горловини

Огляд варто починати з вивчення специфіки конкретної моделі, адже для моторів Subaru або деяких турбодвигунів концерну Volkswagen підвищений апетит до мастила буває конструктивною нормою.

Далі відкручуємо кришку оливозаливної горловини: якщо мотор регулярно спалює надмірне мастило, під нею з'являється темний нагар.

У доглянутого силового блоку деталі всередині залишаються відносно чистими без товстого шару чорного бруду.

Читайте також:

Окрім цього, важливу інформацію дає вихлопна труба: маслянистий наліт, товстий шар сажі або бархатистий чорний нагар свідчать про потрапляння олії у камери згоряння.

Перевірка вихлопу

Наступним кроком є оцінка роботи прогрітого двигуна та стану диму під час газування. Після досягнення робочої температури слід підняти оберти мотора до 2500–3000 км/год та декілька разів інтенсивно натиснути на педаль акселератора.

Поява густого сизого диму або виліт крапель мастила з труби є прямою ознакою зносу поршневих кілець чи оливознімних ковпачків. Для підтвердження результатів можна попросити помічника проїхати слідом під час тест-драйву та оцінити вихлоп під час різкого прискорення на дорозі.

Раніше Новини.LIVE писали, пʼять ознак, що водій використовує неправильну моторну оливу. Помилка під час заміни мастила призводить до підвищеного зносу деталей, перевитрати пального та ризику дорогого ремонту.

Також ознайомтеся з рейтингом синтетичних олив для авто. Вони ранжовані від найдешевших до найкращих.