Топ синтетичних моторних олив: рейтинг брендів від гірших до кращих

Купівля синтетичної оливи. Фото: autozone.com

Правильно підібрана синтетична моторна олива гарантує надійний захист деталей автомобіля від зносу, запобігає утворенню шламу та продовжує ресурс двигуна. На ринку представлена велика кількість марок, які суттєво відрізняються за складом, присадками та ціною. Фахівці провели огляд популярних брендів синтетики, розташувавши їх від бюджетних варіантів до беззаперечних лідерів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Доступні бренди

Бюджетні марки Kirkland від мережі Costco та Super Tech від Walmart виготовляються відомими профільними концернами. Вони забезпечують гідний базовий захист для звичайних міських авто та витримують міжсервісні пробіги до 16 000 км.

Бренд STP приваблює наявністю спеціальних захисних присадок, а американська марка AMSOIL пропонує преміальну синтетику з розширеною заводською гарантією захисту двигуна на 40 000 км.

Марка Quaker State виділяється тривалим співробітництвом з концерном Hyundai. А універсальна лінійка Rotella від Shell чудово підходить як для бензинових, так і для дизельних моторів.

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Французький бренд Motul розробляє спеціалізовані серії олив за участю інженерів Honda, Toyota, General Motors, Renault та Volkswagen. Для екстремальних навантажень також виділяють марку Red Line з підвищеною термостійкістю складів.

Преміальні лідери

Німецький бренд Liqui Moly має офіційні допуски для машин Opel, Jaguar, Fiat та Renault, активно використовуючись у європейських авто.

Марка Royal Purple заслужила визнання завдяки фірмовому патентованому комплексу присадок, а оливи Pennzoil створюються на основі природного газу для чистоти поршневої групи.

Класичний бренд Valvoline пропонує спеціальні лінійки для гібридів, моделей з великим пробігом та спорткарів.

Спеціалізовані оливи Castrol забезпечують захист від шламу, який перевершує стандартні вимоги у шість разів, та є первинною заливкою для машин Ford, Volvo, Land Rover, Subaru та Mitsubishi.

Переможцем рейтингу став бренд Mobil 1. Він є бестселером на ринку та забезпечує надійний захист ланцюга ГРМ і деталей двигуна навіть за найекстремальніших температур.

Раніше Новини.LIVE писали, коли насправді міняти моторну оливу у дизельному авто. За словами механіків, стандартні міжсервісні регламенти втрачають сенс, позаяк дизпаливо при згорянні виділяє велику кількість сажі.

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