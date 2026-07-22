Кому є сенс доплачувати за дорожчу моторну оливу для авто

Вибір моторної оливи. Фото: centropiezasplus.com

Якісна моторна олива забезпечує довговічність автомобільного двигуна, проте вибір відповідного продукту часто викликає суперечки серед водіїв. На полицях магазинів між каністрами оливи ціна може відрізнятися втричі. Багато хто переконані, що висока вартість автоматично гарантує ідеальний захист усіх внутрішніх деталей, хоча в реальності вирішальну роль відіграють зовсім інші параметри.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Важливість допусків

Головним критерієм під час вибору мастила є його сувора відповідність вимогам заводу, який створив конкретний автомобіль. Інженери проєктують сучасні мотори під чіткі стандарти в'язкості та робочі характеристики. Якщо автовиробник вказує конкретну норму, саме цей параметр повинен бути вирішальним під час купівлі.

Дорожчі варіанти зазвичай мають розширений пакет мийних і захисних присадок, які стійкіші до високих температур. Вони краще запобігають утворенню сажі та відкладень усередині силового агрегату. Проте будь-яка якісна продукція середнього цінового сегмента з правильним допуском упорається з цим завданням не гірше.

Складні умови

Доплачувати за преміальні бренди має сенс для власників сучасних турбованих моторів малого об'єму. Також це стосується дизельних машин з системними фільтрами очищення вихлопних газів, де мастильний матеріал працює в умовах екстремальних температур. Впевненіший захист знадобиться і при частих поїздках автобанами на максимальній швидкості або під час буксирування важких причепів.

Читайте також:

Міська експлуатація з короткими поїздками, заторами та частими запусками холодного двигуна теж вважається важким режимом. У таких умовах дешевша продукція втрачає свої властивості швидше. Щоб уникнути підвищеного зносу, її краще міняти завчасно, наприклад, через кожні 8000 км замість стандартних 15 000 км.

Правильний інтервал

Значно важливішими за цінник є позначення в'язкості на кшталт 0W-20, 5W-30 чи 5W-40 та відповідність нормам ACEA. Ці цифри показують можливість швидкого прокачування системи під час сильного морозу й товщину захисної плівки в спеку.

Навіть найдорожчий склад не здатен захищати мотор нескінченно, якщо ігнорувати терміни сервісу. Купівля якісного мастила середньої вартості з його регулярною заміною та новим фільтром щороку або через 10 000–15 000 км значно корисніша для машини, ніж використання найдорожчого бренду протягом 30 000 км.

Раніше Новини.LIVE писали, що забруднює моторну оливу та як це впливає на двигун. Навіть дрібні сторонні частинки здатні повністю вивести з ладу складний силовий агрегат, перетворивши машину на купу брухту.

Також механіки назвали правильний інтервал заміни моторної оливи в авто. Фахівці закликають водіїв повернутися до перевірених часом стандартів догляду за технікою.