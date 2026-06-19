Як забруднення моторної оливи знищує двигун авто

Механік заливає свіжу моторну оливу. Колаж: Новини.LIVE

У двигуні автомобіля моторна олива не лише зменшує тертя між рухомими деталями, але й виконує важливу функцію вимивання різноманітних шкідливих домішок. З часом у системі змащення неминуче накопичуються сторонні елементи, які поступово погіршують захисні властивості технічної рідини. Ігнорування термінів сервісного обслуговування прискорює знос критично важливих вузлів, адже навіть дрібні сторонні частинки здатні повністю вивести з ладу складний силовий агрегат, перетворивши машину на купу брухту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Тверді частинки

Звичайний дорожній пил та бруд становлять серйозну загрозу не лише для зовнішнього лакофарбового покриття кузова. Вони легко проникають всередину камери згоряння через систему впуску повітря, особливо за умови несвоєчасної зміни повітряного фільтра. Потрапляючи в оливу, дрібні абразивні частинки викликають незворотні внутрішні пошкодження стінок циліндрів. Крім того, через постійне високошвидкісне тертя в мастило починає виділятися дрібна металева стружка від самих деталей.

Ці мікроскопічні уламки металу починають циркулювати по всьому контуру системи, залишаючи глибокі подряпини на поверхні колінчастого вала. Накопичення стружки швидко призводить до утворення серйозних заторів у масляних каналах. Внаслідок цього різко падає робочий тиск у системі змащення, що викликає швидке технічне руйнування мотора.

Рідкі домішки

Поява звичайної вологи в моторній оливі є головною причиною виникнення внутрішньої корозії та іржі. Вода потрапляє в систему у вигляді конденсату під час прогрівання або внаслідок прихованого витоку антифризу з контуру охолодження. Ситуація сильно погіршується в дизельних агрегатах, де змішування води з проривними газами викликає утворення агресивної кислоти. Ця хімічна сполука буквально виїдає внутрішні металеві компоненти автомобіля.

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Схожа небезпека виникає і тоді, коли в мастило починає просочуватися незгоріле паливо. Якщо відпрацьована олива отримує запах бензину, це свідчить про серйозне розрідження технічної рідини в піддоні картера. Паливна суміш руйнує захисну плівку, суттєво підвищуючи механічний знос елементів під час роботи під навантаженням.

Хімічний осад

У процесі природного згоряння пального та оливних залишків у циліндрах утворюється велика кількість сажі та вуглецевих відкладень. Ці мікроскопічні продукти розпаду поступово мігрують у картер двигуна та змішуються з чистим мастилом, кардинально змінюючи його в'язкість. У результаті хімічних реакцій корисна рідина розпадається і перетворюється на щільний густий шлам.

Цей брудний осад діє на масляні артерії машини подібно до холестеринових бляшок у судинах людини. Густа маса забиває сітку маслоприймача, повністю перекриваючи доступ мастила до вузлів тертя.

Безперебійний контроль стану оливи та регулярна заміна фільтрів є єдиним способом зберегти працездатність техніки.

Раніше Новини.LIVE писали, що робити, коли моторна олива у двигуні швидко чорніє. У більшості випадків цей процес є цілком природним наслідком роботи сучасних систем упорскування палива, але є нюанси.

Також читайте, як постійне доливання оливи вбиває двигун авто. Для сучасних моторів така практика стає причиною прискореного зносу та неминуче призводить до погіршення стану мотора.