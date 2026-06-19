Как загрязнение моторного масла выводит из строя двигатель авто

Механик заливает свежее моторное масло. Коллаж: Новини.LIVE

В двигателе автомобиля моторное масло не только снижает трение между движущимися деталями, но и выполняет важную функцию вымывания различных вредных примесей. Со временем в системе смазки неизбежно накапливаются посторонние элементы, которые постепенно ухудшают защитные свойства технической жидкости. Игнорирование сроков технического обслуживания ускоряет износ критически важных узлов, ведь даже мелкие посторонние частицы способны полностью вывести из строя сложный силовой агрегат, превратив машину в кучу металлолома.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Твердые частицы

Обычная дорожная пыль и грязь представляют серьезную угрозу не только для внешнего лакокрасочного покрытия кузова. Они легко проникают внутрь камеры сгорания через систему впуска воздуха, особенно при несвоевременной замене воздушного фильтра. Попадая в масло, мелкие абразивные частицы вызывают необратимые внутренние повреждения стенок цилиндров. Кроме того, из-за постоянного высокоскоростного трения в масле начинает выделяться мелкая металлическая стружка от самих деталей.

Эти микроскопические обломки металла начинают циркулировать по всему контуру системы, оставляя глубокие царапины на поверхности коленчатого вала. Накопление стружки быстро приводит к образованию серьезных засоров в масляных каналах. В результате резко падает рабочее давление в системе смазки, что вызывает быстрое техническое изнашивание двигателя.

Жидкие примеси

Появление обычной влаги в моторном масле является главной причиной возникновения внутренней коррозии и ржавчины. Вода попадает в систему в виде конденсата во время прогрева или вследствие скрытой утечки антифриза из контура охлаждения. Ситуация значительно ухудшается в дизельных агрегатах, где смешивание воды с выхлопными газами приводит к образованию агрессивной кислоты. Это химическое соединение буквально разъедает внутренние металлические компоненты автомобиля.

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Аналогичная опасность возникает и тогда, когда в масло начинает просачиваться несгоревшее топливо. Если отработанное масло приобретает запах бензина, это свидетельствует о серьезном разжижении технической жидкости в поддоне картера. Топливная смесь разрушает защитную пленку, существенно повышая механический износ элементов при работе под нагрузкой.

Химический осадок

В процессе естественного сгорания топлива и масляных остатков в цилиндрах образуется большое количество сажи и углеродных отложений. Эти микроскопические продукты распада постепенно попадают в картер двигателя и смешиваются с чистым маслом, кардинально изменяя его вязкость. В результате химических реакций рабочая жидкость распадается и превращается в плотный густой шлам.

Этот грязный осадок воздействует на масляные артерии машины подобно холестериновым бляшкам в сосудах человека. Густая масса забивает сетку маслоприемника, полностью перекрывая доступ масла к узлам трения.

Бесперебойный контроль состояния масла и регулярная замена фильтров — единственный способ сохранить работоспособность техники.

Ранее Новини.LIVE писали, что делать, когда моторное масло в двигателе быстро чернеет. В большинстве случаев этот процесс является вполне естественным следствием работы современных систем впрыска топлива, но есть нюансы.

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