Причины низкого давления моторного масла и что с этим делать

Ремонт двигателя. Фото: The Village of Carol Stream/Facebook

Постоянная эксплуатация двигателя с низким давлением моторного масла неизбежно приведет к его капитальной поломке. При загорании сигнальной лампы на панели приборов лучшим решением будет немедленная остановка и выключение зажигания. Падение давления масла провоцируют различные факторы, поэтому стоит припарковаться в безопасном месте и провести первичный осмотр. Нормальный показатель должен колебаться в пределах от 1,7 до 4,5 бар в зависимости от типа силового агрегата, однако в современных авто без специального манометра определить его сложно.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Первые шаги

Первым делом необходимо проверить фактический уровень масла внутри двигателя с помощью масляного щупа. Даже при регулярном техническом обслуживании моторное масло может исчезать из-за естественного испарения или утечки из-за изношенных прокладок. Уровень жидкости на щупе должен находиться между минимальной и максимальной отметками. Если масла мало, его обычное доливание часто решает проблему и гасит предупреждающий индикатор.

Для предотвращения проблем важно покупать правильный тип масла с рекомендованной производителем вязкостью. Использование слишком жидкого или чрезмерно густого масла способно спровоцировать загорание лампы давления. Кроме того, причиной неприятностей часто становится забитый масляный фильтр. Именно поэтому при каждой замене технических жидкостей обязательно нужно устанавливать новый фильтровальный элемент.

Поиск утечек

После подтверждения нормы на щупе следует тщательно осмотреть подкапотное пространство на наличие подтеков. Для этого мотору дают поработать несколько минут на холостых оборотах. Чаще всего жидкость проступает в районе поддона, сливной пробки, масляного фильтра или крышки клапанов. Также масло может просачиваться через старые сальники коленчатого или распределительного валов.

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Очевидными симптомами проблемы являются темные маслянистые пятна на асфальте под машиной или грязный налет на деталях. Любые обнаруженные протечки необходимо устранить как можно скорее. Игнорирование дефектов заставит постоянно возить с собой дополнительную канистру со смазкой для регулярного пополнения системы, что крайне неудобно в дороге.

Износ деталей

Если уровень в норме, а индикатор продолжает гореть, причина может скрываться в поломке деталей. Например, неисправный датчик давления масла часто выдает ложные данные.

В старых двигателях к падению давления приводят изношенные поршневые кольца и подшипники, что увеличивает расход масла. Неисправный масляный насос также не способен обеспечить нужный напор.

Признаками износа колец является густой сизый дым из выхлопной трубы, слабый разгон и нестабильная работа, а изношенные подшипники вызывают сильные вибрации, металлический стук и перегрев мотора. Замена этих внутренних компонентов требует полной разборки двигателя специалистами.

Ранее Новини.LIVE писали, какая мелкая ошибка при замене масла может разрушить двигатель авто. Незначительное повреждение резинового элемента превращает обычное обслуживание в капитальную аварию.

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