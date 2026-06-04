Проверка уровня моторного масла: золотое правило, известное не всем

Механик меряет уровень масла с помощью щупа. Фото: motor1.com

Регулярный контроль состояния и уровня моторного масла относится к простейшим процедурам технического обслуживания, которую каждый водитель может выполнить самостоятельно. Многие владельцы транспортных средств полностью забывают об этом действии, полагаясь лишь на периодический сервис в мастерской. Такая халатность становится причиной серьезных поломок, так как смазочный материал постоянно работает в экстремальных условиях.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Правильное измерение

Для получения точных результатов процедура требует соблюдения нескольких важных условий. Автомобиль обязательно должен стоять на ровной горизонтальной поверхности. Проверку стоит проводить на немного теплом двигателе через несколько минут после его выключения, чтобы рабочая жидкость успела полностью стечь обратно в масляный поддон.

Под капотом необходимо найти измерительный щуп, который обычно имеет яркую желтую или оранжевую ручку. После извлечения его нужно тщательно вытереть чистой тряпкой или бумажным полотенцем и вставить обратно до упора. Повторное извлечение позволит получить точный показатель, который должен находиться между отметками минимума и максимума.

Опасные отклонения

Уровень ниже минимальной отметки свидетельствует о естественном расходе или наличии утечек из-за изношенных уплотнителей. В такой ситуации следует срочно долить смазку, которая точно соответствует техническим спецификациям ранее залитого продукта. Смешивание разных типов химических веществ способно нанести мотору значительный вред.

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Избыток масла также становится опасным для технического состояния автомобиля. Высокий уровень часто указывает на попадание топлива в масло из-за неисправности форсунок. Это приводит к вспениванию жидкости и критическому росту давления внутри системы, что грозит полным выходом двигателя из строя.

Анализ состояния

Свежее масло всегда имеет прозрачный янтарный цвет, который постепенно темнеет во время эксплуатации из-за накопления продуктов сгорания.

Главным поводом для беспокойства является появление густой смолистой консистенции или отчетливого запаха топлива от масла. Современные моторы невероятно чувствительны к качеству смазки, поэтому любые подозрительные признаки требуют немедленного визита к автомеханику.

Ранее Новини.LIVE писали, как мелкая ошибка при замене масла может разрушить двигатель авто. Незначительное повреждение резинового элемента превращает обычное обслуживание в капитальную аварию.

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