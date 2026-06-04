Перевірка рівня моторної оливи: золоте правило, яке відоме не всім

Механік міряє рівень оливи за допомогою щупа. Фото: motor1.com

Регулярний контроль стану та рівня моторної оливи належить до найпростіших процедур технічного обслуговування, яку кожен водій може виконати самостійно. Багато власників транспортних засобів повністю забувають про цю дію, покладаючись лише на періодичний сервіс у майстерні. Таке недбальство стає причиною серйозних поломок, позаяк мастильний матеріал постійно працює в екстремальних умовах.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Правильний вимір

Для отримання точних результатів процедура вимагає дотримання кількох важливих умов. Автомобіль обов'язково повинен стояти на рівній горизонтальній поверхні. Перевірку варто проводити на трохи теплому двигуні за кілька хвилин після його вимкнення, щоб робоча рідина встигла повністю стекти назад у масляний піддон.

Під капотом необхідно знайти вимірювальний щуп, який зазвичай має яскраву жовту або помаранчеву ручку. Після витягання його потрібно ретельно витерти чистою ганчіркою або паперовим рушником і вставити назад до упору. Повторне витягання дозволить отримати точний показник, який повинен перебувати між відмітками мінімуму та максимуму.

Небезпечні відхилення

Рівень нижче мінімальної позначки свідчить про природні витрати або наявність витоків через зношені ущільнювачі. У такій ситуації слід терміново долити мастило, яке точно відповідає технічним специфікаціям раніше залитого продукту. Змішування різних типів хімічних речовин здатне завдати мотору значної шкоди.

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Надлишок мастила також стає небезпечним для технічного стану автомобіля. Високий рівень часто вказує на потрапляння палива в оливу через несправність форсунок. Це призводить до спінювання рідини та критичного зростання тиску всередині системи, що загрожує повним виходом двигуна з ладу.

Аналіз стану

Свіжа олива завжди має прозорий бурштиновий колір, який поступово темніє під час експлуатації через накопичення продуктів згоряння.

Головним приводом для занепокоєння є поява густої смолистої консистенції або виразного запаху палива від мастила. Сучасні мотори неймовірно чутливі до якості змащування, тому будь-які підозрілі ознаки вимагають негайного візиту до автомеханіка.

Раніше Новини.LIVE писали, як дрібна помилка під час заміни оливи може зруйнувати двигун авто. Незначне пошкодження гумового елемента перетворює звичайне обслуговування на капітальну аварію.

Також читайте, що відбувається з двигуном авто, коли падає рівень оливи. Наслідком недбалості стають або капітальний ремонт, або заміна всього двигуна.