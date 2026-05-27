Дрібна помилка під час заміни оливи може зруйнувати двигун авто

Двигун Honda Accord Hybrid 2024 року. Скриншот: @I_Do_Cars

Періодична заміна моторної оливи вважається базовою та максимально простою процедурою в будь-якому автосервісі. Проте навіть у такій рутинній роботі ігнорування найдрібніших деталей здатне призвести до катастрофічних наслідків для автомобіля. Маленька помилка механіка може повністю вивести двигун з ладу. Незначне пошкодження гумового елемента перетворює звичайне обслуговування на капітальну аварію.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Причина катастрофи

Блогер з популярного каналу I Do Cars повністю розібрав двигун седана Honda Accord Hybrid 2024 року випуску, який раптово припинив працювати у дворічному віці. Під час дефектування з'ясувалося, що причиною поломки стало звичайне ущільнювальне кільце круглого перерізу. Ця невелика прокладка призначена для герметизації поверхонь та захисту камери згоряння від потрапляння мастила. Під час попереднього сервісу кільце випадково защемили та деформували.

Попри повну справність інших вузлів, защемлений ущільнювач спровокував різке падіння тиску оливи в системі. Рівень змащення внутрішніх деталей критично знизився, що викликало миттєве підвищення робочої температури підшипників та вкладишів. В умовах сухого тертя метал почав битися об метал, запустивши процес незворотного механічного руйнування. Дрібна і дешева деталь за лічені хвилини повністю знищила сучасний високотехнологічний агрегат.

Довіра сервісам

Подібні інциденти змушують власників машин ретельніше підходити до вибору місця обслуговування. Масштабне дослідження компанії JD Power у 2026 році виявило, що багато автомобілістів віддають перевагу стороннім майстерням, а не офіційним дилерам. Таких клієнтів приваблює низька вартість послуг, висока швидкість виконання замовлень та загальна зручність.

Водночас водії переконані, що офіційні дилерські центри мають значно вищий рівень технічної експертизи. Тому недовіра до перших та небажання платити високу ціну другим часто змушують водіїв оновлювати технічні рідини самостійно у власному гаражі.

