Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Мелкая ошибка во время замены масла может разрушить двигатель авто

Мелкая ошибка во время замены масла может разрушить двигатель авто

Ua ru
Дата публикации 27 мая 2026 06:00
Мелкая ошибка во время замены масла может разрушить двигатель авто
Двигатель Honda Accord Hybrid 2024 года. Скриншот: @I_Do_Cars

Периодическая замена моторного масла считается базовой и максимально простой процедурой в любом автосервисе. Однако даже в такой рутинной работе игнорирование мельчайших деталей способно привести к катастрофическим последствиям для автомобиля. Маленькая ошибка механика может полностью вывести двигатель из строя. Незначительное повреждение резинового элемента превращает обычное обслуживание в капитальную аварию.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Причина катастрофы

Блогер с популярного канала I Do Cars полностью разобрал двигатель седана Honda Accord Hybrid 2024 года выпуска, который внезапно прекратил работать в двухлетнем возрасте. Во время дефектирования выяснилось, что причиной поломки стало обычное уплотнительное кольцо круглого сечения. Эта небольшая прокладка предназначена для герметизации поверхностей и защиты камеры сгорания от попадания масла. Во время предыдущего сервиса кольцо случайно защемили и деформировали.

Несмотря на полную исправность других узлов, защемленный уплотнитель спровоцировал резкое падение давления масла в системе. Уровень смазки внутренних деталей критически снизился, что вызвало мгновенное повышение рабочей температуры подшипников и вкладышей. В условиях сухого трения металл начал биться о металл, запустив процесс необратимого механического разрушения. Мелкая и дешевая деталь за считанные минуты полностью уничтожила современный высокотехнологичный агрегат.

Доверие сервисам

Подобные инциденты заставляют владельцев машин тщательнее подходить к выбору места обслуживания. Масштабное исследование компании JD Power в 2026 году выявило, что многие автомобилисты отдают предпочтение сторонним мастерским, а не официальным дилерам. Таких клиентов привлекает низкая стоимость услуг, высокая скорость выполнения заказов и общее удобство.

Читайте также:

В то же время водители убеждены, что официальные дилерские центры имеют значительно более высокий уровень технической экспертизы. Поэтому недоверие к первым и нежелание платить высокую цену вторым часто заставляют водителей обновлять технические жидкости самостоятельно в собственном гараже.

Ранее Новини.LIVE писали, в чем секрет долговечности японских автомобилей. Соблюдение простых правил профилактики влияет на стабильность работы двигателя в течение десятилетий.

Также читайте, что происходит с двигателем авто, когда падает уровень масла. Продолжение эксплуатации машины в таком состоянии даже в течение одних суток грозит полным заклиниванием коленчатого вала.

авто проблемы автомобиль Мотор Honda двигатель масло моторное масло
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации