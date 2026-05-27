Мелкая ошибка во время замены масла может разрушить двигатель авто

Двигатель Honda Accord Hybrid 2024 года. Скриншот: @I_Do_Cars

Периодическая замена моторного масла считается базовой и максимально простой процедурой в любом автосервисе. Однако даже в такой рутинной работе игнорирование мельчайших деталей способно привести к катастрофическим последствиям для автомобиля. Маленькая ошибка механика может полностью вывести двигатель из строя. Незначительное повреждение резинового элемента превращает обычное обслуживание в капитальную аварию.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Причина катастрофы

Блогер с популярного канала I Do Cars полностью разобрал двигатель седана Honda Accord Hybrid 2024 года выпуска, который внезапно прекратил работать в двухлетнем возрасте. Во время дефектирования выяснилось, что причиной поломки стало обычное уплотнительное кольцо круглого сечения. Эта небольшая прокладка предназначена для герметизации поверхностей и защиты камеры сгорания от попадания масла. Во время предыдущего сервиса кольцо случайно защемили и деформировали.

Несмотря на полную исправность других узлов, защемленный уплотнитель спровоцировал резкое падение давления масла в системе. Уровень смазки внутренних деталей критически снизился, что вызвало мгновенное повышение рабочей температуры подшипников и вкладышей. В условиях сухого трения металл начал биться о металл, запустив процесс необратимого механического разрушения. Мелкая и дешевая деталь за считанные минуты полностью уничтожила современный высокотехнологичный агрегат.

Доверие сервисам

Подобные инциденты заставляют владельцев машин тщательнее подходить к выбору места обслуживания. Масштабное исследование компании JD Power в 2026 году выявило, что многие автомобилисты отдают предпочтение сторонним мастерским, а не официальным дилерам. Таких клиентов привлекает низкая стоимость услуг, высокая скорость выполнения заказов и общее удобство.

Читайте также:

В то же время водители убеждены, что официальные дилерские центры имеют значительно более высокий уровень технической экспертизы. Поэтому недоверие к первым и нежелание платить высокую цену вторым часто заставляют водителей обновлять технические жидкости самостоятельно в собственном гараже.

Ранее Новини.LIVE писали, в чем секрет долговечности японских автомобилей. Соблюдение простых правил профилактики влияет на стабильность работы двигателя в течение десятилетий.

Также читайте, что происходит с двигателем авто, когда падает уровень масла. Продолжение эксплуатации машины в таком состоянии даже в течение одних суток грозит полным заклиниванием коленчатого вала.