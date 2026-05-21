Что происходит с двигателем авто, когда падает уровень масла

Проверка уровня моторного масла.

Появление индикатора ошибки двигателя Check Engine на панели приборов вместе со стремительным исчезновением моторного масла является сигналом о серьезной технической неисправности. Бортовые компьютеры современных автомобилей мгновенно реагируют на падение давления в системе смазывания и сбои в фазах газораспределения. Игнорирование таких симптомов быстро приводит к критическим повреждениям силового агрегата.

Об этом "АвтоСвиту" рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

Последствия голодания

Когда уровень жидкости в поддоне падает ниже критической отметки, масляный насос начинает подсасывать воздух. Нехватка давления приводит к возникновению сухого трения в наиболее удаленных узлах, которыми являются распределительные валы и турбина. Металлические поверхности из-за перегрева разрушаются, образуя стружку, которая забивает каналы системы.

Появление ошибки Check Engine часто свидетельствует, что электроника уже зафиксировала серьезные пропуски зажигания. Продолжение эксплуатации машины в таком состоянии даже в течение одних суток грозит полным заклиниванием коленчатого вала. Следствием халатности становятся либо капитальный ремонт, либо замена всего двигателя.

Причины исчезновения

Масляной нехватки часто наносят не только банальные утечки из-за изношенных прокладок или поврежденных сальников. Масло может массово исчезать из-за внутренних дефектов цилиндро-поршневой группы автомобиля. Изношенные поршневые кольца или старые маслосъемные колпачки позволяют жидкости беспрепятственно проникать в камеры сгорания. Там масляные остатки сгорают, мгновенно загрязняя кислородные датчики и свечи зажигания.

Обычная доливка свежего масла является лишь временным решением, которое не способно устранить первопричину неисправности. Для сохранения работоспособности мотора нужна глубокая профессиональная диагностика в условиях сервисного центра.

