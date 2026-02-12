Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Что делать, когда моторное масло в двигателе быстро чернеет

Что делать, когда моторное масло в двигателе быстро чернеет

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 06:00
Черное масло в двигателе автомобиля: когда стоит паниковать, а когда нет
Проверка моторного масла. Фото: jdpower.com

Быстрое изменение цвета моторного масла на черный часто вызывает беспокойство у владельцев авто. Однако в большинстве случаев этот процесс является вполне естественным следствием работы современных систем впрыска топлива.

Об этом написал Interia Motoryzacja.

Реклама
Читайте также:

Изменение цвета масла

Потемнение рабочей жидкости происходит из-за накопления сажи и продуктов сгорания горючей смеси. В двигателях с прямым впрыском топливо подается непосредственно в камеру сгорания, где из-за дефицита кислорода внутри микроскопических капель возникает процесс пиролиза. Вследствие этого образуются частицы сажи, которые со временем попадают в систему смазки.

На интенсивность окраски особенно влияет эксплуатация транспортного средства на коротких городских дистанциях. При холодном запуске топливо попадает на охлажденные стенки цилиндров, поэтому образование частиц сажи ускоряется, что приводит к быстрой потере прозрачности масла. Это явление считается нормальным и необязательно свидетельствует о наличии технической неисправности.

Позиция экспертов

Цвет не является прямым показателем потери смазочных свойств или необходимости немедленного визита в сервис. Механики отмечают, что в бензиновых моторах жидкость темнеет уже через несколько десятков км, что подтверждает эффективную работу моющих присадок, которые собирают нагар. Темный цвет свидетельствует, что масло выполняет свою функцию и очищает внутренние поверхности агрегата.

В дизельных силовых агрегатах масло становится черным практически сразу после замены из-за специфики самовоспламенения смеси. Дополнительным фактором выступает система рециркуляции отработанных газов EGR, которая возвращает часть выхлопа в камеру сгорания, увеличивая концентрацию сажи. Современные нормы выбросов требуют такой конструкции, поэтому быстрое потемнение неизбежно для большинства новых автомобилей.

Также читайте:

Как постоянная доливка масла убивает мотор автомобиля

Когда смешивание моторных масел создает угрозу для двигателя

Признаки неисправностей

Поводом для волнения должен становиться не цвет, а изменение консистенции вещества, например, его превращение в густую смолу или чрезмерное разжижение. Также критическими симптомами является появление металлической пыли или молочного оттенка, что свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в систему. Исправный фильтр должен улавливать твердые загрязнения, защищая движущиеся элементы от механических повреждений.

При интенсивной езде по трассе остатки топлива и воды испаряются из масла, и это может дополнительно загрязнять его структуру продуктами их распада. В случае постоянной эксплуатации в сложных условиях специалисты рекомендуют сокращать интервалы технического обслуживания для сохранения ресурса двигателя.

авто проблемы советы автомобиль Мотор двигатель
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации