Как разрушает двигатель смешивание разных видов моторных масел смешивание разных видов моторных масел

Заливка моторного масла. Фото: rivervale.co.uk

Контроль уровня масла является базовой процедурой для длительной эксплуатации любого транспортного средства. Неправильный выбор жидкости для долива может привести к серьезным поломкам или даже полному разрушению двигателя.

Об этом написал Motor.

Совместимость масел и смазок

Наилучшим вариантом для двигателя является использование продукции одной марки и аналогичной вязкости. Смешивание минеральных масел с синтетическими существенно меняет свойства смазочного материала и ухудшает его защитные функции. Такие жидкости ведут себя по-разному при работе в условиях высоких температур или существенного мороза.

Разница в вязкости напрямую влияет на качество смазывания деталей при разных режимах нагрузки. Производители техники четко определяют спецификации масел для каждой модели. Нарушение этих рекомендаций может привести к аннулированию гарантии на дорогостоящий ремонт силового агрегата на тысячи долларов.

Критические комбинации

Существуют сочетания, которые допускаются только как временная мера для быстрого решения проблемы на дороге. Например, смесь 5W-30 и 5W-40 считается приемлемой на короткий период. Однако сочетание 5W-30 с 10W-40 крайне нежелательно из-за слишком большой разницы в физических параметрах текучести.

Наибольшую угрозу представляет сочетание синтетики с минеральной основой. В таком случае химические присадки вступают в реакцию и уровень защиты металлических поверхностей резко снижается. После вынужденного доливания неподходящего масла необходимо как можно скорее провести полную замену жидкости вместе с фильтром.

Но движение с недостаточным количеством масла создает гораздо большую угрозу чем смешивание разных сортов. В экстренной ситуации лучше добавить любое доступное масло чем допустить масляное голодание механизмов. Такой шаг позволит добраться до ближайшего сервисного центра без фатальных последствий.