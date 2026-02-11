Як руйнує двигун змішування різних видів моторних олив

Заливка моторної оливи. Фото: rivervale.co.uk

Контроль рівня мастила є базовою процедурою для тривалої експлуатації будь-якого транспортного засобу. Неправильний вибір рідини для доливання може спричинити серйозні поломки або навіть повне руйнування двигуна.

Про це написав Motor.

Сумісність мастил

Найкращим варіантом для двигуна є використання продукції однієї марки та аналогічної в'язкості. Змішування мінеральних олив з синтетичними суттєво змінює властивості мастильного матеріалу та погіршує його захисні функції. Такі рідини поводяться по-різному під час роботи в умовах високих температур або суттєвого морозу.

Різниця у в'язкості напряму впливає на якість змащування деталей при різних режимах навантаження. Виробники техніки чітко визначають специфікації мастил для кожної моделі. Порушення цих рекомендацій може призвести до анулювання гарантії на дорогий ремонт силового агрегату на тисячі доларів.

Критичні комбінації

Існують поєднання, які допускаються лише як тимчасовий захід для швидкого розвʼязання проблеми на дорозі. Наприклад, суміш 5W-30 та 5W-40 вважається прийнятною на короткий період. Проте поєднання 5W-30 з 10W-40 є вкрай небажаним через надто велику різницю у фізичних параметрах плинності.

Найбільшу загрозу становить поєднання синтетики з мінеральною основою. У такому випадку хімічні присадки вступають у реакцію та рівень захисту металевих поверхонь різко знижується. Після вимушеного доливання невідповідної оливи необхідно якомога швидше провести повну заміну рідини разом з фільтром.

Але рух з недостатньою кількістю мастила створює набагато більшу загрозу ніж змішування різних сортів. В екстреній ситуації краще додати будь-яку доступну оливу ніж допустити масляне голодування механізмів. Такий крок дозволить дістатися до найближчого сервісного центру без фатальних наслідків.