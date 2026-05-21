Що відбувається з двигуном авто, коли падає рівень оливи

Перевірка рівня моторної оливи.

Поява індикатора помилки двигуна Check Engine на панелі приладів разом зі стрімким зникненням моторної оливи є сигналом про серйозну технічну несправність. Бортові комп'ютери сучасних автомобілів миттєво реагують на падіння тиску в системі мастила та збої у фазах газорозподілу. Ігнорування таких симптомів швидко призводить до критичних пошкоджень силового агрегату.

Про це "АвтоСвіту" розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

Наслідки голодування

Коли рівень рідини в піддоні падає нижче критичної позначки, оливна помпа починає підсмоктувати повітря. Брак тиску призводить до виникнення сухого тертя у найбільш віддалених вузлах, якими є розподільні вали та турбіна. Металеві поверхні через перегрів руйнуються, утворюючи стружку, яка забиває канали системи.

Поява помилки Check Engine часто свідчить про те, що електроніка вже зафіксувала серйозні пропуски запалювання. Продовження експлуатації машини у такому стані навіть протягом однієї доби загрожує повним заклинюванням колінчастого вала. Наслідком недбалості стають або капітальний ремонт, або заміна всього двигуна.

Причини зникнення

Оливної нестачі часто завдають не лише банальні витоки через зношені прокладки чи пошкоджені сальники. Мастило може масово зникати через внутрішні дефекти циліндро-поршневої групи автомобіля. Зношені поршневі кільця або старі оливознімні ковпачки дозволяють рідині безперешкодно проникати в камери згоряння. Там оливні залишки згоряють, миттєво забруднюючи кисневі датчики та свічки запалювання.

Звичайне доливання свіжого мастила є лише тимчасовим рішенням, яке не здатне усунути першопричину несправності. Для збереження працездатності мотора потрібна глибока професійна діагностика в умовах сервісного центру.

