Причини низького тиску моторної оливи та що з цим робити

Ремонт двигуна. Фото: The Village of Carol Stream/Facebook

Постійна експлуатація двигуна з низьким тиском моторної оливи неминуче призведе до його капітальної поломки. При загорянні сигнальної лампи на панелі приладів найкращим рішенням буде негайна зупинка та вимкнення запалювання. Падіння тиску мастила провокують різні чинники, тому варто припаркуватися у безпечному місці та провести первинний огляд. Нормальний показник має коливатися у межах від 1,7 до 4,5 бар залежно від типу силового агрегату, проте у сучасних авто без спеціального манометра визначити його складно.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Перші кроки

Насамперед необхідно перевірити фактичний рівень мастила всередині двигуна за допомогою масляного щупа. Навіть при регулярному технічному обслуговуванні моторна олива може зникати через природне випаровування або витоки через зношені прокладки. Рівень рідини на щупі має перебувати між мінімальною та максимальною відмітками. Якщо мастила замало, його звичайне доливання часто розвʼязує проблему та гасить попереджувальний індикатор.

Для запобігання проблемам важливо купувати правильний тип оливи з рекомендованою виробником в'язкістю. Використання занадто рідкого або надмірно густого мастила здатне спровокувати загоряння лампи тиску. Крім того, причиною неприємностей часто стає забитий масляний фільтр. Саме тому під час кожної заміни технічних рідин обов'язково потрібно встановлювати новий фільтрувальний елемент.

Пошук витоків

Після підтвердження норми на щупі слід ретельно оглянути підкапотний простір на наявність підтікань. Для цього мотору дають попрацювати кілька хвилин на холостих обертах. Найчастіше рідина проступає в районі піддона, зливної пробки, масляного фільтра або кришки клапанів. Також олива може просочуватися через старі сальники колінчастого чи розподільчого валів.

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Очевидними симптомами проблеми є темні маслянисті плями на асфальті під машиною або брудний наліт на деталях. Будь-які виявлені протікання необхідно усунути якомога швидше. Ігнорування дефектів змусить постійно возити з собою додаткову каністру з мастилом для регулярного поповнення системи, що вкрай незручно в дорозі.

Знос деталей

Якщо рівень у нормі, а індикатор продовжує горіти, причина може ховатися у поломці деталей. Наприклад, несправний датчик тиску оливи часто видає помилкові дані.

У старих двигунах до падіння тиску призводять зношені поршневі кільця та підшипники, що збільшує витрату мастила. Несправна масляна помпа також не здатна забезпечити потрібний напір.

Ознаками зносу кілець є густий сизий дим з вихлопної труби, слабкий розгін та нестабільна робота, а зношені підшипники викликають сильні вібрації, металевий стукіт та перегрів мотора. Заміна цих внутрішніх компонентів потребує повного розбирання двигуна фахівцями.

Раніше Новини.LIVE писали, яка дрібна помилка під час заміни оливи може зруйнувати двигун авто. Незначне пошкодження гумового елемента перетворює звичайне обслуговування на капітальну аварію.

Також читайте, що відбувається з двигуном авто, коли падає рівень оливи. Металеві поверхні через перегрів руйнуються, утворюючи стружку, яка забиває канали системи.